Milei vs. Villarruel: quién pierde más con la pelea y las diferencias con Alberto y Cristina

La icónica imagen de Javier Milei y Victoria Villarruel arriba de un tanque durante el desfile del 9 de Julio ya es el registro lejano de un vínculo inexistente. Hace tiempo que la relación entre el presidente y la vice está quebrada y las tensiones entre ambos ya no se ocultan dentro de la Casa Rosada.

En los últimos días, la novela sumó un nuevo capítulo con el cuestionamiento del Presidente a la validez de la sesión del Senado que destituyó a Kueider, el legislador entrerriano detenido en Paraguay con más de u$s 200 mil sin declarar.

Puntualmente, Milei afirmó la semana pasada que dicha sesión era inválida y que la titular del Senado ya "estaba al tanto" de su viaje a Italia para encontrarse con la primera ministra Giorgia Meloni, acusándola así de "violentar la división de poderes".

Aunque diversos constitucionalistas consideraron que el argumento de Milei no tenía sustento, y la propia Villarruel trató de bajarle el tono a la disputa. ponerle paños fríos a la situación con un mensaje en su cuenta de X en el que aclaró que "no estaba participando de ningún armado político" y que "cuando lo hiciera, lo haría donde el Presidente se lo pidiera", lo cierto es que la tensión continúa.

La icónica imagen de Javier Milei y Victoria Villarruel arriba de un tanque durante el desfile del 9 de Julio ya es el registro lejano de un vínculo inexistente.

De hecho, este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el mandatario volvió a aludir al tema y utilizó una frase sugestiva donde, sin mencionar a Villarruel, marcó nuevamente distancia con el accionar de la vicepresidenta.

"No se entusiasmen con que viaje mucho porque, cada vez que me voy, siempre uno me hace alguna... sin comentarios", lanzó.

Villarruel y Milei, durante los festejos del 9 de julio

A este conflicto se le sumó el fuerte cruce de Villarruel con Patricia Bullrich a raíz del gendarme detenido en Venezuela, con acusaciones cruzadas de ambos lados.

Mientras que la vice deslizó que la detención del efectivo fue responsabilidad indirecta de la ministra de Seguridad, la funcionaria la acusó de "oportunismo político".

Milei vs. Villarruel: quién pierde más con la pelea

Christian Buttie, director de CB Consultora Opinión Pública , analizó cómo puede impactar estas peleas en el electorado y no dudó en señalar quién saldría peor parado.

"Todavía no llegaron (estas discusiones) a la ciudadanía pero perjudicarían a la vicepresidenta, que no tiene caudal electoral. Los votos son del presidente", remarcó.

Asimismo, explicó el motivo por el que la crítica de Bullrich a Villarruel "también va a ser ruido" dentro del oficialismo: "Se ha posicionado como una referente en La Libertad Avanza y tiene buenos niveles de aceptación".

En efecto, una encuesta reciente, de Opinaia, que midió a todos los dirigentes del espacio, ubicó a Milei, Villarruel y Bullrich cabeza a cabeza, con un 51% de imagen total positiva (muy positiva + algo positiva), si bien el Presidente tiene una mejor performance en el primer ítem (30%). La ministra de Seguridad es la integrante del Gabinete con mejor imagen.

Las diferencias con la interna entre Alberto y Cristina Kirchner

Los desencuentros entre la dupla Milei-Villarruel están lejos de ser los primeros entre un Presidente y su vice.

Muy cerca en el recuerdo están los idas y vueltas que protagonizaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el poder, con profundas consecuencias políticas dentro del peronismo.

Al respecto, Buttie también marcó una diferencia entre la gestión anterior y marca una diferencia clave.

"La base electoral la aportaba Cristina y Alberto lo único en lo que ayudó fue en perforar ese techo. Pero nunca gozó de base electoral propia para poder disputarle poder a Cristina", opinó el politólogo.