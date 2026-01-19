Luciano Pereyra es otra de las celebridades que desembarca en el vino con una bodega propia

El Carnaval vuelve a ponerse en el centro del calendario turístico y, como cada verano, marca el pulso del primer fin de semana largo del año. A un mes de los feriados, que serán el 16 y 17 de febrero, el interés por viajar se mantiene firme y ya aparecen opciones de escapadas y paquetes desde $ 680.000 por persona, con una fuerte concentración en los viajes cortos de dos y tres noches.

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el fin de semana XL de Carnaval 2025 movilizó a 2,8 millones de turistas por distintos puntos del país, lo que implicó un incremento del 7,6% frente al año anterior. El desembolso total alcanzó los $ 701.064 millones, con un promedio diario de $ 89.167 por persona.

El relevamiento indicó que la estadía promedio fue de 2,8 días, en línea con la lógica de escapadas cortas que concentran la mayor parte de los desplazamientos durante este tipo de feriados. Se trata de un patrón que se consolida año tras año y que vuelve a aparecer como la principal referencia para Carnaval 2026.

En el sector, señalan que las consultas se activaron con mayor anticipación que otros fines de semana largos , aunque el cierre de las compras avanza de manera gradual. En Atrápalo, aseguran que las reservas para los principales destinos nacionales crecieron entre 13% y 17% interanual, aun con la dificultad de comparar contra 2025, cuando el feriado cayó en marzo. El consumidor compara precios, evalúa alternativas y prioriza opciones que le permiten fijar el presupuesto desde el inicio, indican.

“Los paquetes siguen siendo el producto más elegido para estas fechas, ya que permiten resolver vuelo y alojamiento en una sola reserva y acceder a cuotas sin interés”, señaló Laura Amorós, gerente senior de Marketing de Despegar.

Cuáles son los destinos más elegidos

Brasil vuelve a ubicarse entre los más demandados para Carnaval. En Atrápalo, señalan que Río de Janeiro y Florianópolis se mantienen entre los destinos más elegidos del verano y ganan todavía más peso en este tipo de feriados.

Según Despegar, los paquetes de tres noches con vuelo y hotel cuatro estrellas se ubican en torno a los $ 1,36 millones por persona, uno de los precios más elevados del fin de semana largo.

En el caso de Santiago de Chile, el mismo operador muestra valores más bajos frente a otros destinos internacionales. Los paquetes de tres noches rondan los $ 723.000 por persona, y se posicionan entre las alternativas más accesibles fuera del país para viajar durante Carnaval.

Iguazú, Mendoza, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires encabezan el ranking de consultas para el fin de semana largo. En la página web de Atrápalo, aparecen paquetes de cinco días y cuatro noches, con vuelo, hotel tres estrellas con desayuno y traslados. Parten desde $ 498.577 por persona para Iguazú, $ 520.485 para Córdoba, $ 575.637 para Mendoza y $ 475.127 para Buenos Aires, con nueve cuotas sin interés.

Turismo City ofrece opciones para Bariloche, con precios desde $ 1.090.233 para dos personas, y para Mendoza, donde los paquetes superan los $ 2,2 millones por pareja para el fin de semana largo, con 12 cuotas sin interés.

“Es un año en el que tenemos mucha expectativa después de un período de transición. El turismo de escapadas gana cada vez más peso en este tipo fechas, donde crece el movimiento y el nivel de consumo”, concluyó Juan Manuel Arrias Camps, CCO de Atrápalo.