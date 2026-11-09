En esta noticia La plana mayor presente en la Misa en Palermo

La postal del lunes en Palermo tuvo una escala que hacía difícil encontrar un punto vacío. Desde temprano, la avenida del Libertador se convirtió en una larga sucesión de peregrinos, banderas argentinas, imágenes religiosas, termos, reposeras y mantas. La multitud comenzó a llegar desde el domingo y muchos eligieron pasar la noche al aire libre para asegurarse un lugar cerca del recorrido del Papamóvil.

El Gobierno nacional, que organizó en conjunto con el gobierno porteño, informó que 2,5 millones de personas se congregaron en las inmediaciones del Monumento a los Españoles para participar de la primera misa de León XIV en la Argentina. La cifra fue difundida por el operativo oficial y ubicó a la celebración entre las concentraciones religiosas más grandes de las últimas décadas.

EMOCIONANTE!! Más de 2 millones de personas en la Ciudad recibiendo al Papa León XIV. pic.twitter.com/AqjrPtDGo0 — Jorge Macri (@jorgemacri) November 9, 2026

La comparación inevitable es con la última visita papal. En abril de 1987, durante la segunda visita de Juan Pablo II a la Argentina, el Pontífice recorrió diez ciudades en seis días y reunió a casi cuatro millones de personas en el conjunto de su gira.

El momento más multitudinario fue la misa del Domingo de Ramos en la avenida 9 de Julio, frente al Obelisco, donde se estima que participaron cerca de un millón de fieles. Los números que barajaban desde el Gobierno duplicaba y más aquella convocatoria, en esta oportunidad.

Una multitud de fieles se congrega en Palermo a la espera de la misa que ofrecerá el Papa León XIV FOTO NA CLAUDIO FANCHI NA

Pero en Palermo la dimensión de la convocatoria se podía medir también en pequeñas escenas. Muchos fieles llegaron desde distintos puntos del país, varios de los cuales llegaron el domingo por la mañana y se instalaron sobre Libertador para esperar al Papa. Familias enteras convivían con grupos de jóvenes, personas mayores y peregrinos.

La palabra más repetida entre las expectativas de los asistentes fue “paz” y “unión” entre los argentinos. Los pedidos resuenan con el mensaje del Sumo Pontífice en el Palacio Libertad: “ Corresponde ahora hacer fructificar cuanto han recibido y mantener vivo aquel propósito de ‘constituir la unión nacional’, proclamado en el Preámbulo de su Constitución. Que quienes vengan después reciban una patria unida, a la altura de su historia y de las posibilidades que encierra ”.

La espera tuvo además sus propios rituales. Hubo confesiones a cielo abierto, mientras se organizaban las filas para recibir la comunión. Además, hubo música y animación para mantener despierta a una multitud que llevaba varias horas de vigilia. Durante la previa actuaron Soledad Pastorutti, quién cantó Alma Misionera y Aleluya.

Monumento a los españoles NA

La plana mayor presente en la Misa en Palermo

La escena religiosa se mezcló, inevitablemente, con la política. L a misa reunió a una parte importante del Gobierno nacional y funcionó como una de las últimas postales en las que puede verse prácticamente a todo el oficialismo junto durante la visita papal. Según confirmaron voces oficiales a El Cronista, estuvieron presentes todos los ministros del Gabinete, además de diputados y senadores que responden al oficialismo.

También fueron invitadas las autoridades porteñas y todos los integrantes de la Legislatura. De los 2500 invitados, 500 correspondian a referentes de la política, mientras que el resto fueron convocados por la Iglesia.

Además, también estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque su presencia tuvo una particularidad: fue invitada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no por la administración nacional.

Es tal el nivel de ignorancia y fanatismo que asocian la Justicia Social con una ideología política argentina, cuando en la Doctrina Social de la Iglesia se consagra ese principio varias décadas antes. Eso pasa cuando no practicás la Fe católica y solo la usás para tu beneficio… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 9, 2026

La presencia del oficialismo se produce después de un domingo en el que el Papa reunió en el Palacio Libertad a representantes de los distintos poderes del Estado y del arco político. El propio Gobierno había elegido ese escenario como uno de los momentos institucionales centrales de la visita, con la presencia de gobernadores, legisladores, jueces, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

En la Casa Rosada, mientras tanto, la lectura del discurso de León XIV buscó mantenerse alejada de cualquier apropiación partidaria. Después de las referencias del Pontífice a la situación económica, la pobreza, el trabajo, las personas con discapacidad, las universidades, los jubilados y la necesidad de diálogo, el Gobierno insistió en que sus palabras debían ser entendidas como un mensaje pastoral y no como una intervención dirigida específicamente contra la administración de Javier Milei.

La Iglesia argentina comparte, en buena medida, esa interpretación, aunque desde otro lugar. La lectura que transmiten desde la Conferencia Episcopal Argentina es que el discurso de León XIV debe ser entendido dentro de un contexto internacional y de una perspectiva humanista que forma parte de la tradición universal de la Iglesia.

La recomendación que circula entre los obispos es mirar otros discursos del Pontífice para comprobar que las preocupaciones expresadas en Buenos Aires —la dignidad humana, la fraternidad, la pobreza, el trabajo y la convivencia— no constituyen un mensaje diseñado exclusivamente para la Argentina.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, explicó este lunes que León XIV ofrece una lectura de la realidad argentina desde el Evangelio y que sus palabras convocan a una convivencia basada en la dignidad de las personas y de las comunidades . También vinculó algunas de sus preocupaciones con el legado de Francisco, aunque remarcó que el actual Pontífice las expresa con sus propios acentos.

“León XIV no tiene un interés sectorial ni representa a una posición ideológica determinada, sino que viene como un pastor” que busca animar, sostener la vida del pueblo“, dijo Colombo.