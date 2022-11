¿Dolarización? El plan de Patricia Bullrich que la City quiere escuchar

La titular del PRO, Patricia Bullrich, se refirió a las medidas que intentaría aplicar en caso de llegar a la Presidencia de la Nación en 2023 y no descartó dolarizar la economía si el contexto inflacionario es dramático, algo que ya sugirieron economistas como Javier Milei y consultoras como 1816.

Consultada sobre el plan económico que llevaría adelante de ser elegida como presidenta, dijo que depende de "cuan hundido esté el Titanic".

"Si el barco está enderezado, que es difícil por la deuda en pesos, vas a un plan bimonetario que te permite mantener el peso. Si lo tenés hundido te vas a una convertibilidad. La dolarización es solo una herramienta si te queda solo el último barco del Titanic y tenés una híper que la tienes que bajar", planteó anoche en diálogo con LN+.

La exministra de Seguridad dijo que no descarta la dolarización porque "si vos estás en una situación en la que el mundo entero y todos los argentinos huyen del peso, nunca vas a poder bajar la inflación o desmantelar la economía y no vas a poder hacer nada".

Bullrich no descartó dolarizar la economía

Para Bullrich, el país se encuentra sumido en "fracasos que no tienen que ver con los distintos signos ideológicos, sino con la incapacidad de los argentinos de entender que necesitamos vivir en un país cuyo eje sea la producción, no la renta, cuyo eje sea entender que tiene que haber mas privado que público, que no podemos financiar cualquier Estado".



"Siempre hemos vivido así y si mirás los distintos signos políticos es una constante que se repite y que hay que romper. Nunca nos animamos a cortar por lo sano", expresó.

¿Puede haber alianza con Javier Milei?





En los últimos días Javier Milei dijo que se acercaría a Bullrich si ella le ganaba una interna.

Sin embargo, la exministra desterró esa posibilidad: " Milei no tiene que entrar a Juntos por el Cambio . Creo que ha hecho su partido y nosotros tenemos una fuerza que no solo tiene potencia para ser gobierno sino que además tiene condiciones para generar gobernabilidad en la Argentina con senadores, diputados, intendentes y gobernadores. Ahora me parece que alguien que ha abierto un camino a las ideas de la libertad y no quiere venir a JxC no habría que negarle la posibilidad de que sus diputados y los nuestros el día de mañana puedan actuar en común".







