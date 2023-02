El FMI habló de las "escasas" reservas de la Argentina y advirtió sobre los efectos de la recompra de deuda

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que preferiría que el Gobierno, no afectara las metas de su programa, a raíz del anuncio de una recompra de bonos por u$s 1000 millones.

"Tenemos metas de reservas en el programa. Las reservas son escasas y preferiríamos no tener acciones que minen la acumulación de reservas que estamos asumiendo en el programa", dijo Nigel Chalk, subdirector del departamento del Hemisferio Occidental del FMI , cuando fue consultado sobre si la recompra se ajusta al objetivo del programa de acumulación de reservas extranjeras.

El programa de recompra de bonos de la Argentina fue anunciado el 18 de enero. El Gobierno gastó unos u$s 404 millones en compras de bonos del mercado con un valor nominal de más de u$s 1100 millones, según Portfolio Personal Inversiones (PPI), una firma local.

Moody's consideró que la medida es un "intercambio peligroso" equivalente a una cesación de pagos, mientras S&P Global Ratings lo calificó de "oportunista" y equiparable a una reestructuración de deuda al afirmar su calificación sobre la deuda soberana.

El temor al incumplimiento

"El equipo ha estado trabajando con las autoridades argentinas sobre este plan con la recompra de deuda, primero sobre la escala de esto, cómo está siendo operado y luego sobre cómo se ajusta al programa", dijo Chalk en una entrevista con Reuters.

El funcionario agregó que la próxima revisión del programa -una evaluación regular que determina si la próxima ronda de efectivo será liberada al Gobierno argentino- considerará si las metas fueron cumplidas a fines de diciembre.

"Pero obviamente, esa revisión tiene un elemento de visión a futuro en ella y queremos tener alguna tranquilidad de que las reservas también se cumplirán a futuro", afirmó.

Las reservas extranjeras brutas de Argentina totalizan unos u$s 42.300 millones, según el Banco Central al 27 de enero, mientras que los cálculos de Moody's y PPI las ubican más cerca de los u$s 6000 millones.

"De acuerdo a nuestras estimaciones, las existencias de reservas netas cierran enero en u$s 6000 millones, retrocediendo en casi u$s 2000 millones en el mes, principalmente debido a los pagos de cupones por u$s 1050 millones", dijo la firma local a Reuters.

Argentina tiene el mayor programa activo con el FMI, un plan extendido de facilidades por u$s 44.000 millones en el momento en que fue anunciado, en marzo de 2022.

Unos u$s 24.000 millones ya se desembolsaron, la mayoría de los cuales se han utilizado para repagar el fondo de un programa fallido de 2018. Las metas del programa original pedían a la Argentina que acumulara u$s 4.000 millones más de reservas este año.