El Banco Central logró este lunes anotar su segunda mayor compra de dólares en lo que va de 2026. La entidad adquirió u$s 208 millones en el mercado libre de cambios, en su 56 jornada consecutiva con intervención positiva. Desde que comenzó el programa de compras de divisas el pasado 5 de enero, ya embolsó u$s 4242 millones. Sin embargo, las reservas brutas internacionales retrocedieron u$s 451 millones con respecto al viernes pasado y cerraron en los u$s 43.381 millones. “En el primer trimestre el BCRA viene comprando más de u$s 4000 millones, pero sólo se acumularon aproximadamente u$s 600 millones porque sin rollover de la deuda los vencimientos se pagan cash”, remarcó Milagros Gismondi, economista jefe de Invecq Consulting. “Una dinámica similar se espera para lo que queda del año, con vencimientos pendientes en torno a los u$s 6000 millones”, subrayó. La gran pregunta ahora es si la autoridad monetaria acelerará el ritmo de compras a partir de abril, cuando ingresen los dólares del agro. “Creo que el BCRA viene con un buen ritmo de compras y espero que el mismo se sostenga durante los meses de la cosecha”, aseguró Federico Machado, economista del OPEN. Según el ministro Luis Caputo, las exportaciones del agro treparán hasta los u$s 43.000 millones este año, en lo que se vislumbra como una cosecha récord. “El agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años”, remarcó. Pero a esa mayor oferta, también se sumaría una mayor demanda. “Hay que tener en cuenta que el primer trimestre las importaciones fueron muy bajas y hubo bastante armado de carry, puede ser que, aunque tengamos mayor oferta de dólares desde abril, también haya más demanda”, agregó Machado. Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros, diseccionó por qué el BCRA compra tantos dólares: “El saldo comercial se mantiene elevado (importaciones caen más fuerte) e ingresan las emisiones netas de deuda y un poco de carry. Todo eso compensa el déficit de servicios y las FAE que no aflojan”. Ante la mayor oferta de dólares en el mercado, el BCRA se enfrenta a un dilema: ¿acelera el ritmo de compras para evitar una mayor apreciación del peso o continúa a este ritmo para no emitir más pesos? “Sería deseable que acelere así se fortalece más la posición de reservas del BCRA y al mismo tiempo no continúa la tendencia de apreciación real del tipo de cambio. Máxime en un contexto en el que a la inflación le está costando un poco más bajar”, afirmó Gismendi. “El tema es por donde pasará la priorización del Gobierno: si por el objetivo de desinflación (para el cual un tipo de cambio más bajo lo favorece) o la acumulación de reservas. Hasta ahora, aun con las compras a buen ritmo, se viene priorizando la desinflación”, concluyó la economista.