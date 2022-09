Dólar, inflación y FMI: el duro pronóstico de Cavallo para la economía argentina

El Gobierno busca estabilizar la economía luego de los desequilibrios en el dólar que salieron a la vista durante julio, y sobre lo que el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, se mostró "pesimista" con sus expectativas y dio un duro diagnóstico sobre el futuro del país en términos de inflación, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reservas.

"Mi pronóstico es que si mantienen un ritmo de devaluación en el oficial que acompañe a la inflación, cumplen con las metas con el Fondo y además logran acumular reservas, van a poder estabilizar la inflación al 6% mensual", aseguró Cavallo.



El Poder Ejecutivo tuvo un fuerte cambio en el equipo económico desde los picos de valor en el dólar blue que se produjeron durante julio, durante dos semanas seguidas enlazaron compras de moneda extranjera a través del Banco Central y ahora comenzaron un proceso de desdoblamiento cambiario con la liquidación de granos, pero para el ex ministro estas medidas no son suficientes.

"Sería mejor avanzar hacia una estructura fiscal más estricta, como propone Rubinstein (viceministro de Economía), que decía que había que ir a déficit primario 0, pero obviamente ese aspecto no se va a cumplir", sostuvo durante una entrevista en el canal A24.

Las principales definiciones de Cavallo

Cavallo posee un blog personal donde vuelca análisis económicos periódicos y diversas entrevistas que realiza en medios, también publicita su libro "Historia Económica Argentina".

Durante la entrevista, el ex ministro en dos oportunidades, durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando De La Rua, aseguró que "siempre habrá expectativa de devaluación por la incapacidad de acumular reservas", cuando los principales analistas afirman que las reservas netas están muy golpeadas.

Dólar, inflación y FMI: El pesimista análisis de Cavallo para la economía argentina

Sobre la expectativa que le generan los cambios en el Gabinete, Cavallo sostuvo que "el documento que circuló de Rubinstein plantea un plan de estabilización, pero no es realista pensar que este gobierno puede implementarlo".

Además analizó que "se van a cumplir la metas fiscales del Fondo" en términos porcentuales y sostuvo que luego de lograr esto, es necesario "avanzar hacia el desdoblamiento cambiario para poder acumular reservas", algo que el Gobierno comenzó a hacer luego de los anuncios el domingo.

Dólar, crecimiento e inflación

Cavallo también sostuvo que "un salto discreto en el dólar no tiene sentido si no se va a una unificación", porque aseguró que las expectativas pueden "empeorar" si solo se devalúa el dólar oficial, aunque consideró que la divisa "está cara en todos sus valores".

"No soy optimista para nada, en materia de crecimiento no creo que haya el año que viene, espero estancamiento", adelantó el economista, quien recomendó "no endeudarse para nada porque la tasa de interés va a terminar muy alta" y para las empresas "no es momento de pensar en expansiones de la capacidad instalada".



Cavallo cerró con la afirmación de que "todo esto puede terminar muy mal pero espero que no suceda, que llegue al final de su mandato sin un descalabro total" y adelantó que si el Gobierno realiza los ajustes "por lo menos van a evitar un descalabro total, la hiperinflación, aunque igual no está descartado".