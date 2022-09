La Argentina y el FMI: la duda que busca resolver Sergio Massa para que entren dólares

En la previa a su viaje a los Estados Unidos, los funcionarios del Ministerio de Economía se mostraban confiados de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará la revisión de las metas del segundo trimestre y girará el desembolso antes de fin de mes, sin la necesidad de pedir ningún waiver.

Ya en Washington, el equipo de Sergio Massa mantuvo este lunes la primera reunión técnica con los delegados del organismo, con la misma fe.

La comitiva local está integrada por el secretario de Política Económica (virtual viceministro), Gabriel Rubinstein; el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna; el jefe de asesores de Economía, Leonardo Madcur; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; el subsecretario de Servicios Financieros, Leandro Toriano; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el vicepresidente segundo del Banco Central (BCRA), Lisandro Cleri; el subgerente general de Investigaciones Económicas, Germán Feldman; y el director de la entidad monetaria Jorge Carrera.

En la capital estadounidense se reunieron con el jefe de la misión para Argentina del Fondo, el venezolano Luis Cubeddu, y el británico Ben Kelmanson, representante del organismo en el país.

Luego del 30 de junio, cuando todavía Martín Guzmán era el ministro, había dudas en el mercado sobre la acumulación de dólares en las reservas internacionales del BCRA, que debían llegar a u$s 3450 millones más que a principios de año -meta que fue recalculada en la primera revisión del acuerdo, ya que previamente se esperaba para el primer semestre unos u$s 4100 millones sobre los u$s 5800 millones que obliga el FMI a acumular en todo 2022-.

En el Gobierno señalaban el domingo a la noche que las tres metas se cumplieron ; con cierto margen en cuanto al déficit primario fiscal y la emisión monetaria, y más ajustadas las reservas.

No obstante, la holgura no es tal en el período en curso, en el que el BCRA se vio obligado a desprenderse de cientos de millones de dólares para pagar las importaciones de energía y asegurar el funcionamiento de la industria, al costo de tener que ajustar más el cepo a las compras en el exterior de otros bienes y servicios.

Se espera que entre fines de esta semana y la próxima, los técnicos (Staff) del Fondo aprueben el desempeño de la Argentina y eleven su reporte al Directorio (Board), integrado por representantes de Estados Unidos, Japón, China, Alemania y el Reino Unido de la Gran Bretaña, principalmente.

Hacia fin de mes, el Board daría el visto bueno a un nuevo desembolso por 3000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) o unos u$s 3900 millones al tipo de cambio actual, que se calzarán contra los vencimientos de capital del Stand By Agreement (SBA) anterior por 2014 millones de DEGs, equivalentes a u$s 2619 millones.

Así, se reforzarán temporariamente las reservas por algo menos de u$s 1300 millones, junto a los más de u$s 5000 millones que prometió el sector agroexportador entre liquidación de harina y aceite de soja, maíz y porotos de soja con precio a fijar.

De todas formas, en octubre la Argentina tendrá que girar al FMI unos u$s 2568 millones y en noviembre otros u$s 491 millones, a la paridad vigente del DEG con el dólar.