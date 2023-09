Dólar a $ 600 con inflación en baja en 2024: cuál es el plan de Gobierno de Sergio Massa

El Gobierno presentará esta noche ante el Congreso de la Nación el Presupuesto 2024 con un dólar oficial mayorista a $ 600, baja de la inflación hasta un 70% interanual punta a punta en diciembre (cerca de 90% en promedio en el año), una recuperación de la actividad económica en el orden del 2,7% y un déficit primario fiscal equivalente a 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los supuestos macroeconómicos con los que trabajó el equipo de Sergio Massa indican que en 2023 la inflación terminaría cerca del 135% interanual, con una caída de la economía del 2,5%, muy influida por la sequía que generó pérdida de recursos fiscales por Derechos de Exportación (retenciones) y de dólares por exportaciones.

¿A cuánto está el dólar?

Para el dólar oficial, el Gobierno prevé que seguirá estable en $ 350 al menos hasta el 15 de noviembre, y que después retorne la devaluación administrada (crawling peg) en línea con la evolución de los precios. Así, en diciembre la divisa cerraría el 2023 a un tipo de cambio de aproximadamente $ 367, adelantaron fuentes oficiales.

El Presupuesto 2024 entrará al palacio legislativo pero no se tratará hasta después de que las elecciones de octubre o el ballottage de noviembre consagren un nuevo Presidente de la Nación, pues Massa aceptó el pedido de su competidor Javier Milei.

Como anticipó El Cronista, el ministro de Economía instó a los diputados y senadores a evaluar una "separata" de gastos tributarios cercanos al 4,7% del PIB; si se eliminan 1,9 puntos porcentuales, la Argentina podría llegar al superávit primario de 1% el próximo año.

En 2024 el Gobierno se propone bajar el déficit fiscal mediante la mejora en la recaudación de Derechos de Exportación (retenciones), la continuidad del impuesto PAIS a las importaciones y una baja en los subsidios

Para el año que viene, los ingresos del Sector Público Nacional (SPN) treparían un 111% nominal, o cerca de un 11% en términos reales, debido a la mejora en la recaudación de retenciones, que sumarían 0,8% del PIB, y el impuesto PAIS por otro 0,4 puntos. Otra fuente podría ser el blanqueo de capitales tras el intercambio de información fiscal con Estados Unidos.

En tanto, el gasto público primario crecería en torno al 93% nominal o 1,5% real, gracias a subas en las jubilaciones, pensiones y salarios públicos por encima de la inflación (mejora real del poder de compra) .

Vale marcar, entonces, que las previsiones oficiales van en contramano de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI) , aunque en el Gobierno aclaran que el organismo hace "sugerencias" de políticas y que lo importante es cumplir la meta fiscal, más allá de los instrumentos utilizados para conseguirlo .

Aumentos de tarifas

De este modo, uno de los motivos que tirarán hacia abajo el gasto es la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, contracara de los aumentos de tarifas.

Aunque en este momento rige un congelamiento de las tarifas de luz y gas a nivel nacional y trenes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta las elecciones, antes de fin de año habría una "mínima y muy direccionada" suba de la energía eléctrica para los hogares de Nivel 1 -ingresos o patrimonios altos, N1- de la segmentación.

La política de "recuperación de los costos" de la energía continuará en 2024, por lo que con "gradualismo" los usuarios irán pagando cada vez más en sus facturas del costo real de generar electricidad, producir gas e importarlo .

Este año el Tesoro destinará entre 1,4 y 1,5% del Producto para subsidios a la energía, aunque el número final dependerá no solo de las tarifas sino también de la oferta de generación hidroeléctrica, la demanda en baja por temperaturas más altas que las previstas en invierno y la puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta.

Ganancias e impuesto PAIS a las importaciones

El ejercicio 2024, en el que trabajó desde mayo el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, no contempla modificaciones normativas que no están firmes, como la baja del Mínimo No Imponible del impuesto a las ganancias, ni tampoco políticas de carácter extraordinario como bonos a jubilados ni el otorgamiento de otra suma fija. Así, no está proyectado el impacto de un posible impuesto mínimo a las grandes empresas multinacionales.

De la misma forma, el Presupuesto 2024 incorpora los recursos del impuesto PAIS a las importaciones de 7,5% para bienes y de 25% para servicios como si estuviera presente todo el año. La recaudación de ese tributo elevó los ingresos del SPN en agosto y sirve para compensar el costo fiscal de medidas anunciadas recientemente, como la devolución de IVA y la suba del piso de ganancias.