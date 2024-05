Dudas sobre la votación que fija más impuesto a los cigarrillos y golpea al 'Sr Tabaco'

La incorporación en la Ley Bases del capítulo que eleva de 70% al 73% los impuestos internos al tabaco se puso en duda en los últimos días. Es que comenzó a circular en las redes sociales un video en el que se observan contradicciones entre lo que dicen las actas de votación y lo que los diputados expresaron a viva voz.

Así fue que comenzaron los rumores de una eventual judicialización en torno al tramo del proyecto de ley que mañana comienza a ser tratado en el Senado y que pone en jaque lo que las competidoras de Tabacalera Sarandí definen como una ventaja desleal, aunque el empresario nacional lo niega.

"No le tomaron el voto al diputado Fernández Molero" , advierte el presidente Martín Menem al momento de la votación del capítulo impulsado por la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal que pone en igualdad de condiciones fiscales a todas las tabacaleras que operan en el país.

"Negativo", responde la diputada, cuyo nombre de pila es Daiana. Ahora bien, si se observa el acta de votación, allí figura que la diputada del PRO está "ausente". "Diputada Parola, abstención" , dice más adelante el riojano. Y, una vez más, en el acta figura que la formoseña de Unión por la Patria estuvo ausente.

Lo mismo sucedió con otros diputados: Dante López Rodríguez (UxP), Ricardo Daives (UxP), Andrea Freites (UxP), Jorge Araujo Hernández (UxP), Silvana Ginocchio (UxP), Ariel Rauschenberger (UxP), Germán Martínez (UxP), Nancy Sand (UxP), Germana Figueroa Casas (Pro) y Beltrán Benedit (La Libertad Avanza).

¿Qué fue lo que pasó? Al momento de la votación, esos diputados se "desloguearon", por ejemplo, habiéndose levantado de sus bancas, o bien, ingresaron al recinto luego de cerrada la votación. Es por eso que el sistema los computó como ausentes.

¿Cómo funciona el sistema de votación? Cuando el presidente de la Cámara abre la votación, los diputados, para poder votar, deben estar logueados y permanecer sentados en sus bancas durante el minuto y 15 segundos que dura la votación. Una vez cerrada la votación, los únicos votos que valen son los emitidos por sistema y los de aquellos diputados que figuran en la pantalla como "pendiente de votación".

Es decir, que esos diputados estuvieron logueados y sentados, pero que no emitieron su voto. Para estos casos, el presidente les toma el voto a viva voz. Esos votos son los que se reflejan en el tablero de votación y que luego se plasman en el acta de votación.

¿Qué fue lo que pasó? Una vez cerrada la votación, Martín Menem les dio la palabra a muchos diputados que no figuraban "pendientes de votación" . Así, se mezclaron las expresiones de aquellos diputados que efectivamente tenían que emitir su voto a viva voz (cuyo voto sí quedó computado en el acta), con las de aquellos que desearon expresar sus intenciones de voto, pero sin ningún efecto jurídico.

Sentido opuesto

También hubo dos casos que llamaron la atención. Se trata del de los diputados de Unión por la Patria Aldo Leiva y María Luisa Chomiak . Por sistema, ambos votaron afirmativamente, por lo que en el tablero no aparecieron como "voto pendiente de votación".

Es decir, su voto fue emitido correctamente, pero luego pidieron la palabra y expresaron un voto distinto al emitido, pero en ningún momento pidieron una reconsideración . ¿Entonces? El voto válido es el emitido por sistema.

Por todo esto, y más allá de las dudas que se despertaron, el acta de votación refleja lo que se votó en el recinto.

¿Qué dijo Martín Menem?

Martín Menem dio un reportaje en Radio con Vos y aseguró: "Al momento de la votación de ese capítulo votaron 228 diputados; había 28 ausentes. Nosotros tomamos el resultado de esos 228, de los cuales, hubo algunos que no marcaron el voto y después me aparecen quienes votaron".

Dicho esto, añadió: "No tienen validez, son simples expresiones de voluntad que no tienen que ver con las votaciones. No manifestaron ni rectificación, ni reconsideración, con lo cual, a nivel reglamentario, son meras expresiones y quedan registradas a nivel observaciones".

"A los que no votaron, de esos 228 tengo la obligación -como presidente de la Cámara- de pedirles que digan su voto a viva voz. Sobre esos que no habían votado, habiéndose logueado, les tomé el voto a viva voz. Los demás que levantaron la mano, se expresaron, dijeron que querían votar de alguna manera... Esos no cuentan, esos quedan en observación", explicó el riojano.

"Votaron 228 personas, los demás estuvieron ausentes. Con lo cual, no hay ninguna duda, no es objetable de nada ", señaló el riojano.

El capítulo, que se introdujo en la Ley Bases, cosechó un total de 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones. Mañana, ese texto, junto con el Paquete fiscal, comenzará a ser tratado en un plenario de comisiones del Senado.

Qué dice el artículo sobre las tabacaleras en la Ley Bases

El artículo impulsado por la oposición dialoguista estaba incluido en la versión original de la Ley Bases. En concreto, establece un incremento de la alícuota de impuestos internos de 70% a 73% . De no sancionarse en el Senado, se perpetuaría el Impuesto Interno Mínimo al tabaco.

El capítulo fue impulsado por la oposición dialoguista.

De ser así, se preservan intactos los privilegios de uno de los empresarios más poderosos del rubro, acusan sus rivales en el mercado: Pablo Otero, apodado 'Señor Tabaco', que es el dueño de Tabacalera Sarandí, compañía que maneja cerca del 40% del mercado a nivel nacional.

¿Los motivos? La competencia alega que Tabacalera Sarandí se beneficia de una serie de cautelares a partir de la judicialización del Impuesto Interno Mínimo que equivale a unos $792,73 por paquete. En la práctica, le posibilita comercializar sus productos a un valor por debajo del valor promedio del mercado, en una competencia desleal.

En números, la distorsión de precios es tal que Tabacalera Sarandí declara ante AFIP y tributa por sus productos a precio muy bajo: Red Point ($625), Master ($568), Kiel ($525). Por lo que, considerando que los precios de venta al público de sus marcas de cigarrillo se ubican en una banda entre los $1000 y $1200, cerca del 50% de ese valor los consigue eludiendo el pago del tributo que sí abonan otras tabacaleras.

Desde la empresa emitieron una larga solicitada rechazando estas acusaciones.