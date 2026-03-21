La planta de la tabacalera de capitales chinos Maregroup SA, ubicada en la zona franca de Florida, cerró sus puertas sin previo aviso en las últimas horas, dejando a alrededor de 40 trabajadores imposibilitados de cumplir con su labor. Los trabajadores señalaron que existen adeudos salariales correspondientes a enero, además del salario vacacional y licencias. En noviembre pasado ya se registraron conflictos entre la plantilla y la compañía: en aquella oportunidad hubo envíos de trabajadores a seguro de paro que luego fueron regularizados. El cierre intempestivo generó alarma en la comunidad laboral local y motivó la intervención de autoridades departamentales. Asimismo, el expediente trascendió hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, dada la participación de capitales extranjeros en la empresa. Los trabajadores, por su parte, buscan asesoramiento para reclamar sus haberes y condiciones pendientes. Desde el Ministerio de Trabajo, pueden iniciarse actuaciones para determinar el cumplimiento de las obligaciones salariales y laborales de la empresa, así como el destino de los activos y maquinaria. Hasta el momento no se registraron declaraciones oficiales de la dirección de Maregroup SA. Los empleados afectados esperan una pronta resolución que les permita cobrar los montos adeudados y conocer el futuro de la planta y sus puestos de trabajo.