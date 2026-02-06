Investigadores de Estados Unidos afirman que varias alimentos frecuentemente consumidas en casi todo el país puede traer efectos a corto y largo plazo similares a las que trae el hábito de fumar cigarrillos de tabaco. Según científicos de las universidades de Harvard, Michigan y Duke, ambos productos activan los mismos circuitos de recompensa del cerebro, ya que ambas industrias buscan un tipo de conducta más bien repetitiva y que con el tiempo, es cada vez más difícil de moderar. El consumo de alimentos ultra procesados opera maximizando la gratificación biológica a través de un diseño estratégico de sus componentes. Los azucares, las grasas y el sodio se calibran de forma apropiada, de manera que con su ingesta se alcanzan altos niveles de placer sin que el paladar lo rechace. Esta técnica también es utilizada en los cigarrillos, ya que la nicotina es ajustada de forma que la dosis es optimizada para equilibrar la recompensa inmediata a niveles que pueda tolerar la persona. A su vez, la velocidad a la que se entregan los nutrientes de estas comidas también es fundamental. Se trata de una digestión acelerada que provoca picos de glucosa en sangre y caídas metabólicas que se sienten bruscas. Los circuitos de dopamina son activados de forma similar a como la hace la inhalación de nicotina, por lo que aparecen antojos con más frecuencia y una necesidad de ingesta que podría desembocar en un consumo problemático. Tanto la industria tabacalera como la industria de comida ultra procesada tienen prácticas diseñadas para que los consumidores tengan un determinado comportamiento: