Diego Santilli: "Necesitamos menos relato y más hechos"

La campaña de cara a las elecciones primarias del 12 de septiembre entró en su recta final. Diego Santilli competirá en la interna de Juntos ante Facundo Manes, para determinar quién encabeza la lista de diputados nacionales de ese espacio. A días de los comicios, dialogó con El Cronista y reveló su visión de la economía.

-A diez días de las elecciones, ¿cuál es su expectativa? ¿Esperan un triunfo ante el Frente de Todos?

Vamos a hacer una gran elección . Estuve caminando y escuchando mucho: los bonaerenses están cansados, angustiados, con bronca. Esta elección es la oportunidad que tenemos de ponerle un freno a un modelo de país que no está resolviendo los problemas de la gente.

-¿Qué opina del debate político que se dio durante esta campaña? ¿Se trataron propuestas y temas de fondo o hubo más chicanas y cuestiones anecdóticas?

Los argentinos necesitamos menos relato y más hechos. En esta campaña escuchamos muchas chicanas, pero pocas propuestas. Nosotros presentamos propuestas bien concretas para que los argentinos podamos educarnos, trabajar y vivir en paz.

-¿Cómo fue recibido Macri cuando hizo campaña con él?

Bárbaro. Su aporte es valioso. Mauricio es un referente de nuestro espacio y un líder para muchísimos argentinos, y eso se ve en la calle.

-¿Cómo imagina el 13 de septiembre cuando confluyan en una sola lista con Facundo Manes? ¿Cómo va a ser la relación?

Con Facundo somos parte de un mismo equipo, compartimos los mismos valores y tenemos un objetivo en común, que es ponerle un freno a los atropellos de este gobierno y darle respuesta concreta a los problemas de la gente.

La interna había empezado fuerte. ¿Cómo vivió esos cruces que hubo dentro de Juntos?

No valía la pena, me parece que no era bueno. Nuestro verdadero adversario son los problemas de la gente: seguridad, falta de laburo, desocupación, acceso a la salud. Y nuestro adversario político es el kirchnerismo. Siempre que hay un cierre de listas hay tensiones, pasa en todas las familias. Pero no ayudó al comienzo, la gente nos quiere ver unidos. La gente va a definir quién quiere que encabece la lista y ahí estaremos todos juntos compitiendo contra nuestro verdadero adversario, el kirchnerismo.

El adversario es el kirchnerismo, pero antes están las primarias. Para el votante convencido de Juntos por el Cambio, ¿qué representa usted y qué representa Manes?

Yo te puedo decir lo que represento yo, lo que representa Manes lo tiene que decir él. Yo represento la experiencia, poner el cuerpo, hacerme cargo, entender cómo se resuelven los problemas. Enfrenté temas como la seguridad, algo muy complicado, la gente sufre mucho. Logramos reducir indicadores a 25 años atrás. Por supuesto que falta, pero todos los delitos empezaron a tener una tendencia a la baja fuerte.

-¿Cómo vio el triunfo de Gustavo Valdés en Corrientes? ¿Responde a una lógica local o se puede leer en clave nacional, como un rechazo al gobierno nacional que no pudo ganar ninguna de las cuatro elecciones provinciales?

Lo de Corrientes fue contundente. Los argentinos están cansados de un modelo que les da la espalda y lo están expresando en las urnas. El gobernador Valdés es un referente muy importante para el proyecto de país que queremos.

¿Cuál es su diagnóstico de la provincia de Buenos Aires? ¿Los gobiernos no han sido exitosos porque fueron malos o porque hay cuestiones estructurales que hacen que ningún gobierno pueda ser bueno?

Qué pregunta, el huevo o la gallina. Creo que un poco y un poco. Hay temas estructurales que requieren que el país salga adelante, a la provincia la afecta la macroeconomía. También creo que la provincia tiene que entender el conurbano, pero también cuenta una provincia productiva de ruta 6 hacia el interior que es pujante. El campo, el turismo, la minería, la industria. Hay que dejar ser al sector productivo y acompañarlo para ayudar al que menos tiene.

¿Le gustaría ser gobernador?

No me quiero apresurar. Tengo que representar a los intendentes, a los bonaerenses, al equipo que me pidió que me comprometiera y acá estoy. Hay que ir paso a paso, el que mejor esté es el que tiene que ir. Hay muchos intendentes que pueden ser, muchos dirigentes que también quieren. Todos tenemos derecho a querer representar.

¿Cuál es su principal proyecto en el área económica?

Nuestro proyecto más importante es la ley de empleo joven. Hoy somos el país con más desempleo juvenil de la región. Ante la falta de expectativas y de oportunidades, nuestros chicos se están yendo del país, los estamos expulsando. Para que los chicos se queden proponemos que las empresas que contraten a chicos de entre 18 y 35 años no paguen cargas laborales por 5 años . También tenemos otras leyes que apuntan a aliviar e incentivar el crecimiento en los sectores más golpeados por la pandemia. Vamos a extender la moratoria, que termina a fines del 2021, hasta fines de 2022 y vamos a impulsar créditos a tasa blanda para que puedan levantar cabeza y generar trabajo.

La inflación es uno de los temas que más preocupa: ¿cómo cree que se puede bajar?

Cuando gastás más de lo que recaudás, estás en un problema. Ahí empieza a funcionar la maquinita de imprimir billetes y la plata de los argentinos empieza a valer menos. Los precios no se controlan a los gritos y enojándose con productores y comerciantes. Se necesitan reglas claras y estables. Si no generamos condiciones para que el sector privado invierta, si no ganamos mercados para exportar nuestros productos, no vamos a poder bajar la inflación. Tenemos que comprometernos a lograr un equilibrio fiscal que se pueda mantener en el tiempo.

¿Votaría a favor o en contra de una suba de impuestos, tanto para personas como empresas?

Lo dijimos y es parte de nuestros compromisos: no vamos a votar ninguna ley que le suba impuestos a quienes producen y generan trabajo . No creemos en un Estado que les sube impuestos a trabajadores, pymes, emprendedores, a quienes quieren invertir y generar trabajo.

Cuando asumió Macri hubo cierto optimismo en la economía. ¿Usted plantea algo distinto, que va a costar más salir?