Valdés, reelecto en Corrientes: "La única manera de generar riqueza es que a los empresarios les vaya bien"

Los menos optimistas auguraban 30, pero pocos se animaban a estimar los casi 50 puntos de diferencia que el radical Gustavo Valdés obtuvo frente a Fabián Ríos, del Frente de Todos. El gobernador correntino fue reelecto en su cargo y minutos después de celebrar la victoria dialogó con El Cronista y con medios locales en la sede del comité de la UCR en la capital correntina.

La relación con el gobierno nacional, el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio y el vínculo con el actual vicegobernador, que fue candidato por la oposición.

¿Qué significó el apoyo nacional para esta elección?

Hacía mucho tiempo que la UCR no tenía un triunfo tan resonante, eso motiva al partido. Por eso quiero agradecer a todos los dirigentes que vinieron de distintos puntos del país. Pero estamos ante una elección provincial, donde también hay 31 partidos políticos que nos acompañan y que estamos enormemente agradecidos. Es un triunfo de un consenso de partidos políticos y de objetivos, no de nombres ni de hombres.

La gente pide trabajo, la gente quiere trabajar. Un plan social ayuda, pero no resuelve, no genera riqueza. La única manera de generar riqueza es trabajando, esforzándose, que a los empresarios les vaya bien, que puedan generar trabajo, que tengan una ganancia medida, pero que generen puestos de trabajo. Cada trabajador que ingrese a una empresa privada, con todas las de la ley, es un problema que se resuelve en el Estado. Por eso tenemos que trabajar juntos los argentinos.

¿Este triunfo puede ayudar al radicalismo a plantarse de otra manera dentro de Juntos por el Cambio?

El radicalismo es una fuerza que tiene más de 100 años. Existe, existió y va a seguir existiendo. En cada pueblo de la Argentina hay un radical. Ahora es el momento que el radicalismo empiece a avanzar con sus hombres, mujeres, ideas, principios y banderas. Que levantemos el martillo, la pluma, y que salgamos a trabajar para construir juntos con los otros espacios políticos una sociedad plural, democrática, tratando de juntar las heridas y que la brecha que existe entre un lado y el otro no sea la consecuencia de que la gente esté mal. Todos juntos tenemos mucho para aportar para construir juntos.

¿Mañana se va a retomar la relación con el gobierno nacional, que venía tirante?

No he recibido un llamado más que de la ministra (Sabina) Frederic. Yo estoy abierto, siempre tengo una relación madura. Todas las veces que me convoque voy a estar porque soy responsable de una provincia. No tengo nada contra Alberto Fernández, Cristina, ni contra nadie. Lo único que peleo es por mi provincia, por la gente de Corrientes de uno y otro signo político. La obligación que tengo como mandatario provincial es estar en Buenos Aires defendiendo los intereses de 1.300.000 correntinos que esperan que la política resuelva sus inconvenientes. Eso es lo que tenemos que hacer, resolver los inconvenientes de la gente antes que los del espacio político.

¿Qué dice a los correntinos que fueron a votar en estas condiciones atípicas?

Que les agradezco infinitamente, han hecho un esfuerzo increíble. Hoy votó el 75% de los ciudadanos. Muchos no pudieron entrar a los colegios porque se hacía lento. Espero que se corrija para las próximas. Cuando existe un estado de crisis, de pandemia, la única manera que hay es elegir autoridades. La única manera es elegir hombres y mujeres que nos puedan sacar de esto. Si entre todos hablamos es mucho más fácil. Pero siempre juntos, no hay otra manera de salir. La gente está harta de la pelea, de la grieta. Tenemos que abrazarnos los argentinos, los correntinos y salir adelante, ese es el mensaje de las urnas.

¿Hubo alguna novedad de la investigación del ataque a Miguel Arias?

No, sigue igual. Lo importante es que el diputado Arias está evolucionando favorablemente . Seguimos trabajando con la policía las hipótesis. Está a disposición del fiscal todos los recursos del estado provincial, también del estado nacional, para ver qué es lo que pasó, de dónde provino el disparo. Y en el caso de encontrar al autor averiguar por qué se produjo ese disparo. Pero estamos haciendo todo lo posible. Gracias a Dios el diputado Arias va a poder seguir con vida y hoy lo tenemos estabilizado en un hospital provincial que es de los mejores.

¿Cómo va a ser la vida institucional con el vicegobernador a partir de mañana?

Igual que hasta hoy. Él tiene sus responsabilidades institucionales y ante la ley, lo mismo que nosotros. Cada persona tiene la libertad de estar en el espacio político que quiere. Eso está bien. Me parece adecuado que él prefirió otra opción política, construir su espacio político en otro lugar, y en esta oportunidad la ciudadanía no lo acompañó. Ojalá que pueda reformular su idea, su proyecto, ojalá Dios quiera que la ciudadanía lo pueda ayudar en el futuro.

Compañero de fórmula

Pedro Braillard Poccard, vicegobernador electo, también dialogó con El Cronista luego del triunfo. Se trata de un dirigente con trayectoria, que fue gobernador, vicegobernador y que actualmente es senador nacional.

¿Esperaban este resultado tan amplio?

Se presumía una cosa parecida. Pero uno nunca quiere decir estas cosas antes de tiempo porque si no se dan, un muy buen resultado puede aparecer como no tan bueno. Hay lugares en los que el gobernador ha sacado más del 90% de los votos, eso no se vio nunca en la historia de Corrientes.

¿Cuál es el desafío de gobernar con más de dos tercios en ambas cámaras?

El desafío es escuchar, no imponer las cosas por el solo hecho de tener una mayoría especial. Así como en el oficialismo hay dirigentes con trayectoria, que han sido gobernadores, ministros, también hay en la oposición. De hecho, el que fue candidato a vicegobernador es senador provincial. Siempre hay que escuchar, siempre puede haber alguna idea que mejore el proyecto que tenemos.

Valdés dio un mensaje antigrieta. ¿Hay algo que el resto del país podría escuchar de ese mensaje?