Diego Santilli llegó a la Quinta de Olivos para la cumbre con Milei: se define el nuevo jefe de Gabinete

En esta noticia Asumió Diego Santilli: de Macri a Ravier, las repercusiones del arco político

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió una ronda de repercusiones dentro del oficialismo y entre los principales aliados del Gobierno. Tras la confirmación de Javier Milei, distintos dirigentes utilizaron sus redes sociales para saludar al exministro del Interior y marcar el inicio de una nueva etapa política en la Casa Rosada.

El propio Santilli también se expresó públicamente y definió su desembarco en el Gabinete como “el desafío más importante” de su vida política. En su mensaje, remarcó que trabajará para que el Gobierno continúe con su hoja de ruta, destacó la importancia de los proyectos colectivos por encima de los individuales y agradeció la confianza del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.



Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc — Diego Santilli (@diegosantilli) June 28, 2026

Asumió Diego Santilli: de Macri a Ravier, las repercusiones del arco político

Uno de los mensajes más relevantes fue el de Mauricio Macri, quien contó que habló con Santilli antes de su reunión con Milei y celebró su designación como nuevo jefe de Gabinete. El expresidente planteó que confía en que el dirigente del PRO pueda ayudar a fortalecer el rumbo del Gobierno, aportar mayor tranquilidad política y permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible.

Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 28, 2026

También se expresó Patricia Bullrich, quien respondió el mensaje de Milei y le deseó éxitos a Santilli en su nuevo desafío. La legisladora anticipó que acompañará desde el Congreso y remarcó que el oficialismo debe dejar de lado las distracciones para discutir las leyes que impulsa el Presidente.

Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo.



Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos.



Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el… https://t.co/WGj1lJT95s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 28, 2026

A los saludos se sumó Martín Menem, quien felicitó a Santilli por su designación y destacó su dedicación, profesionalismo y fuerza para asumir nuevos desafíos. Además, el titular de la Cámara de Diputados aseguró que lo acompañará y ayudará en todo lo que haga falta para seguir construyendo el proyecto político junto a Milei y Karina Milei.

Felicitaciones @diegosantilli por tu designación como Jefe de Gabinete. Conozco tu dedicación, tu profesionalismo y la fuerza que le ponés a cada desafío. Sabés que voy a acompañarte y ayudarte en todo lo que haga falta para seguir construyendo la Argentina que queremos junto a… pic.twitter.com/zfTwVav0C7 — Martin Menem (@MenemMartin) June 28, 2026

El PRO Buenos Aires también celebró la designación y consideró que se trata de una buena noticia para la gestión. Desde el espacio destacaron la trayectoria política de Santilli, su experiencia ejecutiva, su capacidad de diálogo y su rol en la construcción de equipos. Además, señalaron que para el PRO es un motivo de orgullo, ya que forma parte del espacio desde hace más de 20 años.

La designación de Diego Santilli como Jefe de Gabinete es una muy buena noticia para la gestión.



Diego es un cuadro político con trayectoria probada, experiencia en gestión ejecutiva, capacidad de diálogo y construcción de equipos, atributos clave para este momento del país.… pic.twitter.com/a8VdwWPk7c — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) June 28, 2026

Por su parte, Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, quien dio detalles sobre el traspaso entre los equipos de Manuel Adorni y Santilli. Según indicó, la transición se realizará de manera ordenada y la jura del nuevo ministro quedó prevista para el martes 30 de junio a las 16 en Casa Rosada. Ravier también felicitó al flamante jefe de Gabinete y expresó entusiasmo por trabajar junto a él en esta nueva etapa del Gobierno.

El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente, @madorni , y su reemplazante, @diegosantilli trabajarán en una transición ordenada de la cartera. Asimismo, la jura del nuevo ministro será el día martes 30/6 a las 16 hs en Casa Rosada. Mis felicitaciones al flamante… https://t.co/rLw2WB8sXy — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 28, 2026

La asunción de Santilli se produce tras la salida de Manuel Adorni y luego de una serie de mensajes de respaldo de dirigentes del oficialismo y aliados. En su primer pronunciamiento público, el nuevo jefe de Gabinete agradeció la confianza de Javier Milei y Karina Milei, y sostuvo que trabajará junto al equipo del Gobierno para avanzar con las reformas estructurales impulsadas por la administración nacional.