En el marco de la llave 3 de la Copa Mundial de la FIFA, el equipo canadiense logró una victoria por 1-0 frente a Sudáfrica. El único gol del encuentro fue obra de Stephen Eustáquio, quien anotó a los 46 minutos del segundo tiempo, consolidando así el dominio canadiense en el estadio de Los Ángeles.

Eustáquio no solo se destacó por su gol, sino que también mostró un notable nivel de juego, registrando 50 pases precisos y realizando 2 intentos al arco. Otro jugador que brilló fue Tani Oluwaseyi, que realizó 5 disparos y 11 pases acertados durante el partido.

En una jugada destacada, el delantero Jonathan David logró una espectacular jugada al filtrar el balón entre las piernas del mediocampista sudafricano Sphephelo Sithole a los 31 minutos del primer tiempo, lo que evidenció la confianza y calidad del equipo canadiense.

Sudáfrica, dirigido por Hugo Broos, alineó un esquema 4-5-1, con Ronwen Williams como guardameta; en defensa estuvieron Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey Modiba; en el mediocampo, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis; y en la delantera, Evidence Makgopa.

Por su parte, el entrenador canadiense Jesse Marsch optó por una formación 4-4-2, colocando a Maxime Crépeau en portería; en defensa, Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius y Richie Laryea; en el medio, Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustáquio y Liam Millar; y en ataque, Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

El árbitro encargado de dirigir el encuentro fue João da Silva Pinheiro, quien mantuvo el control del partido con efectividad.

Con este resultado, Canadá se mantiene firme en su camino hacia la siguiente fase del Mundial, logrando un avance a los octavos de final.

Cambios en Sudáfrica

45’ 2T - Salió Relebohile Mofokeng por Thalente Mbatha

85’ 2T - Salieron Evidence Makgopa por Iqraam Rayners y Thapelo Maseko por Tshepang Moremi

Cambios en Canadá

58’ 2T - Salieron Nathan Saliba por Niko Sigur y Moise Bombito por Luc De Fougerolles

69’ 2T - Salieron Tani Oluwaseyi por Promise David y Liam Millar por Jacob Shaffelburg

74’ 2T - Salió Tajon Buchanan por Alphonso Davies

Amonestados en Canadá:

9’ 2T Nathan Saliba (Conducta antideportiva) y 21’ 2T Niko Sigur (Conducta antideportiva)