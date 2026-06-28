La salida de Manuel Adorni dejó al Gobierno obligado a reacomodar fichas. Con la llegada de Diego Santilli al frente de la jefatura de Gabinete, Karina Milei tomó la iniciativa para ordenar uno de los frentes que más dolores de cabeza le generó al oficialismo en las últimas semanas, el Congreso.

La secretaria general de la Presidencia convocó para el próximo miércoles a las 9.30 a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada, con el objetivo de reorganizar la agenda parlamentaria y definir cómo avanzará el Gobierno con sus proyectos prioritarios.

El encuentro se realizará en el Salón Héroes de Malvinas y tendrá como eje la estrategia legislativa de cara a los próximos meses, en un escenario marcado por la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete y la parálisis de varias iniciativas que el oficialismo buscaba impulsar en el Congreso .

Según trascendió, Javier Milei no participará de la reunión ya que estará en Paraguay por la cumbre semestral del Mercosur.

En su lugar, Karina Milei será quien encabece la convocatoria junto a los principales armadores políticos del oficialismo.

No es la primera vez que la hermana del Presidente reúne a los legisladores libertarios para ordenar la tropa. Luego del triunfo electoral de octubre, había convocado a los diputados y senadores electos y a quienes continuaban en sus bancas para alinear la estrategia parlamentaria.

Ahora, la convocatoria llega en un momento de mayor tensión interna. En paralelo, el Gobierno armó un nuevo grupo de WhatsApp que funciona como canal de coordinación política y que incluye a Karina Milei, Ignacio Devitt, Eduardo “Lule” Menem y Patricia Bullrich, entre otros referentes.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 25 de junio de 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicación Senado).- Juan Carlos Cardenas / Comunicación Senado

Del encuentro del miércoles también participaría Diego Santilli, llegará a la reunión ya con la jura realizada.

Además estarán el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La reunión buscará algo más que ordenar una agenda legislativa: será la primera foto de la nueva etapa del Gobierno tras la salida de Adorni y con Santilli como una de las figuras centrales del nuevo esquema político de Milei.