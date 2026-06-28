Karina Milei activa el operativo post Adorni: la reunión clave con legisladores para reordenar la agenda
La secretaria general de la Presidencia convocó a diputados y senadores libertarios a Casa Rosada para ordenar prioridades y destrabar los proyectos del oficialismo. El encuentro será sin Javier Milei, que viajará al Mercosur, y tendrá a Santilli como protagonista.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 29 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.