Quién es David Hanania Pinto, el rabino que bendijo a Javier Milei antes de que asuma como Presidente

En una reunión que tuvo lugar en la sede de Hevrat Pinto Argentina, en el barrio de Balvanera, el presidente electo, Javier Milei, fue bendecido por el rabino David Hanania Pinto durante la celebración de la ceremonia de Havdalah el pasado sábado por la noche.



La bendición del rabino se destacó por sus palabras en inglés dirigidas a Milei: "Celebro a este hermoso país, Argentina, y pido a Dios que proteja a la Nación Argentina para que vuelva a ser lo que fue antes. Estoy seguro de que con la ayuda de Dios ayudarás a la Nación y, con el pueblo de la Argentina, lo lograrás". Milei respondió agradecido: "Thank you, thank you, rabbin".

Durante la ceremonia, el rabino David Hanania Pinto también se dirigió a Karina Milei, hermana del nuevo mandatario, expresando: "Rezamos a Dios para que lo protejas en todo lo que necesite". Las imágenes capturaron el momento, mostrando a Milei con una kipá negra, sentado junto al rabino y a su hermana Karina, una figura clave en su campaña, a su izquierda.

Este encuentro no marca la primera interacción entre Milei y el rabino Pinto; ya habían mantenido un encuentro a fines de marzo de este año, donde el reconocido rabino aconsejó y bendijo a Milei para su presidencia.

Quién es David Hanania Pinto

David Hanania Pinto, un rabino francés de origen marroquí, es conocido por liderar diecisiete centros y un centenar de escuelas judías en diversas partes del mundo, incluyendo Francia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Israel, Brasil, e Inglaterra, entre otros.

La conexión de Pinto con la tradición rabínica y su estirpe de rabinos prominentes se refleja en sus antepasados, siendo su bisabuelo un venerado líder espiritual. Tanto su padre como su abuelo, también rabinos, son recordados como "hacedores de milagros". Pinto es reconocido como uno de los rabinos místicos más populares en Israel y Estados Unidos, viajando regularmente entre estos dos países.

Chaim Levinson, periodista de Haaretz, señala en un artículo que "con el aumento del prestigio de las dinastías rabínicas sefardíes, Pinto ha ido construyendo su estatura como líder de una secta franco-israelí que basa su fuerza en las oleadas de inmigración judía de Francia a Israel". Levinson destaca la presencia de Pinto en Nueva York, donde dirige un centro de estudios llamado Hevrat Pinto, ubicado en el Upper West Side de la ciudad.

Mientras Javier Milei se prepara para asumir la presidencia el 10 de diciembre, está programado que viaje a Estados Unidos antes de su toma de posesión para visitar la tumba del "Rebe de Lubavitch", un influyente rabino del siglo pasado.

Milei y el judaismo

A pesar de su origen católico, Milei ha planteado la posibilidad de convertirse al judaísmo. En una entrevista en julio, expresó su dilema sobre los compromisos religiosos: "Si soy presidente, ¿qué hago durante shabat? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado?"

Además, la inclusión de símbolos judíos en su campaña generó controversia. En el cierre de campaña, una imagen proyectada mostraba a una figura con talit, ejecutando el shofar. Este uso de símbolos religiosos ha llevado a cuestionamientos por parte de referentes e intelectuales de la comunidad judía.

La respuesta de Daniel Berliner, director de la Agencia Judía de Noticias, fue clara al recordar que los actos de fe son privados. Y el Llamamiento Argentino Judío emitió un comunicado cuestionando el uso de Milei de los símbolos judíos. En este contexto, se firmó un petitorio expresando preocupación por las "expresiones de odio" de Milei. El documento destacó que el candidato ha tenido declaraciones discriminatorias y contrarias a la diversidad, la igualdad y la convivencia democrática.

Los firmantes subrayan que la ética judía está vinculada a la igualdad y la justicia social, valores que Milei ha tildado de "aberrantes". En este contexto, la carta afirmó que el judaísmo representado por la comunidad está en las antípodas de Milei y su proyecto político.

En su momento, figuras destacadas como Julia Zenko, Tamara Tenembaum, Cecilia Roth, Ricardo Forster y el infectólogo Pedro Cahn, entre otros, expresaron su disconformidad con la apropiación de símbolos judíos con fines políticos y afirmaron: "MILEI NO NOS REPRESENTA".