En esta noticia

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 26 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 26 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5417 - Desgracia

Te puede interesar

Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 26 de mayo

 1°5417 11°4629
 3199  12°5167
 3°3538 13°6302 
 4857  14°1713 
 8977  15°1391 
 6°6045  16°7069
 3910  17°4588 
 6947  18°4077 
 3352  19°5100 
 10°7472 20°1510 

Te puede interesar

El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias mundiales

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele simbolizar temores internos y sensación de vulnerabilidad. Refleja ansiedad ante cambios o pérdidas.

Puede ser un aviso para actuar con prudencia y reforzar tus apoyos. Úsalo para prepararte y recuperar confianza.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

¿El fin de la pobreza? | Encuentran una planta que produce oro puro y se puede cultivar cualquier casa