La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 26 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 26 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5417 - Desgracia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 26 de mayo

1° 5417 11° 4629 2° 3199 12° 5167 3° 3538 13° 6302 4° 4857 14° 1713 5° 8977 15° 1391 6° 6045 16° 7069 7° 3910 17° 4588 8° 6947 18° 4077 9° 3352 19° 5100 10° 7472 20° 1510

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele simbolizar temores internos y sensación de vulnerabilidad. Refleja ansiedad ante cambios o pérdidas.

Puede ser un aviso para actuar con prudencia y reforzar tus apoyos. Úsalo para prepararte y recuperar confianza.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.