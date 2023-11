El Presidente electo Javier Milei desplegó ayer buena parte de su estrategia en política exterior con mensajes hacia y desde los países centrales, el anuncio de dos viajes que hará antes de asumir y la puesta a punto de un programa de profundas reformas en la diplomacia argentina del nuevo gobierno.

Luego de intensas reuniones con sus colaboradores y con la designada canciller Diana Mondino, el Presidente electo anunció que viajará a Israel y Estados Unidos antes de asumir en la Casa Rosada. No sólo esto. También recibió señales del FMI, Washington, varios países de Europa y la Ucrania en guerra con Rusia.

Milei analizó con su equipo la política exterior

Milei y Mondino tienen en mente desplegar lo que llaman una "diplomacia moderna y liberal". Esto implicará, según explicaron sus allegados a El Cronista, poner en marcha desde el 10 de diciembre una política exterior "ajena al apego de las ideologías" como supo instaurar Alberto Fernández.

Reforma en Cancillería: el plan de Milei

En la práctica esto significará instalar una fuerte reforma en el servicio exterior de la Nación para que se traslade toda la Secretaría de Comercio que hoy está bajo la órbita del Ministerio de Economía a la Cancillería.

La idea es jerarquizar el área económica de las relaciones exteriores. Es una suerte de modelo reciclado de lo que durante el gobierno de Carlos Menem había impuesto Domingo Cavallo en los '90. "Hay que eliminar cosas raras que hay en la economía. No queremos que Comercio Exterior sólo sea un organismo de control, sino que sea organismo que fomente el comercio de la Argentina al mundo", remarcó Mondino.

También se prevé desde esta nueva perspectiva contar en cada ministerio con un funcionario que tenga línea directa con la Cancillería a fin de "establecer una política de mirada al mundo con un comercio ágil", al entender del equipo de los libertarios.

Mondino dijo recientemente a El Cronista que se debe marchar hacia "objetivos claros y condiciones para salir a vender y comprar con mayor agilidad al mundo". En ello se contempla también la eliminación del sistema SIRA que puso en marcha Sergio Massa ante la falta de dólares.

Viajes en marcha y llamados de Milei con líderes internacionales

Por otra parte, Milei se contactó ayer con referentes de la política y las finanzas de Estados Unidos para darle forma al viaje que realizará en los próximos días como Presidente electo a Nueva York, Miami y Washington .

Se supo que mantendrá reuniones con hombres de negocios, dirigentes de la comunidad latina anticastristas y hombres de Wall Street. Desde la embajada de Estados Unidos en Argentina dijeron a El Cronista que "no hay agenda oficial" alguna de Milei en Washington hasta ahora. Es decir, que se trata de un viaje privado del Presidente electo.

Ayer, Marc Stanley, el embajador norteamericano en Buenos Aires le envió un mensaje de salutaciones a Milei en el que le propuso "trabajar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático, la mejora del clima de inversiones y la inversión en la clase media".

¡Felicitaciones a Javier Milei @JMilei y al pueblo argentino! Esperamos trabajar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático, la... pic.twitter.com/jH7C22paH0 — Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) November 19, 2023

También Milei se reunió con el embajador de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela, quien felicitó al Presidente electo por el resultado electoral y coordinaron un llamado telefónico que mantendrá Milei con el presidente Isaac Herzog para coordinar los detalles del viaje a Jerusalén.

No se saben los alcances de esa visita de Milei que se hará antes de asumir pero una de las primeras medidas de gobierno será poner en la lista de agrupaciones terroristas a ser perseguidas en Argentina a la agrupación palestina Hamas.



Además, allegados a Milei dijeron que el libertario mantuvo ayer charlas telefónicas con los presidentes Emanuel Macron (Francia), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Sergio Mattarella (Italia), Santiago Peña (Paraguay) y Nayib Bukele (El Salvador). Todos lo felicitaron por el triunfo aplastante ante Massa y acordaron trabajar juntos en el futuro inmediato.

Los futuros vínculos de Milei con el Mercosur y China

Desde el punto de vista de las relaciones de Argentina con China en el futuro inmediato la decisión del gobierno de Milei es limitar al máximo los contactos diplomáticos entre ambos países y dejar librado al sector privado el comercio con el gigante asiático.

Mondino ya dejó planteada la necesidad de que se hagan públicos los acuerdos que el kirchnerismo selló con China "bajo un manto de sospecha y secretismo que hay que desterrar con intervención parlamentaria". Mencionó así el acuerdo por la instalación de la estación espacial de China en Neuquén y el acuerdo de los swaps que financiaron parte de las reservas del Banco Central en los últimos meses.

También como parte de las relaciones limitadas con China Milei reiteró que la Argentina descartará el plan de Alberto Fernández de avanzar con el ingreso de la Argentina a los BRICS (Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica ). "Hoy no hay nada que favorezca a la Argentina para comerciar con estos países. Es sólo una asociación de países, pero desde el punto de vista comercial no aportan nada. No queremos tomar más deuda al sumarnos al Banco de Desarrollo de los BRICS", dijo Mondino.

Los presidentes de los BRICS

En paralelo a esto se prevé un vínculo con Brasil también limitado al plano de las relaciones entre privados y un Mercosur "modernizado". Esto implicará en la práctica liberar trabas comerciales, eliminar restricciones (entre las que se encuentra el SIRA), tener una relación de cooperación y no de competencia y reformular el actual arancel externo común en el bloque.

No se descarta que para la asunción de Milei el 10 de diciembre llegue el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. De hecho, en los últimos días ambos mantuvieron contactos reservados. En ese caso será una señal muy mala para el actual presidente Lula Da Silva enfrentado duramente con Bolsonaro.

La Unión Europea y Ucrania, según Milei

Por otra parte, Milei buscará avanzar cuanto antes en la implementación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE.

Ayer, el comisionado de la UE, Joseph Borrell felicitó a Milei por el resultado electoral y adelantó que los europeos quieren establecer con la Argentina "relaciones constructivas" donde se pueda avanzar "lo antes posible" en el acuerdo UE-Mercosur.

En la misma línea de relaciones con el mundo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, felicitó a Milei por "su contundente victoria en las elecciones presidenciales en la Argentina" y destacó su postura "claro apoyo a Ucrania" ante la invasión rusa.