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Durante este martes, 26 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 8988 - El Papa

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 26 de mayo

 8988 11° 1187 
 2°8331 12° 1138
 3°0233 13° 4983 
 4°1896 14° 0118 
 5°2462 15° 5705 
 6°4494 16° 1848 
 7°8366 17° 3289 
 8°8890 18° 9769 
 9°914019° 3683 
 10°7994 20° 9245 

¿Qué significa soñar con El Papa?

Soñar con el Papa suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, necesidad de consejo y deseo de conectar con valores morales o fe. También puede reflejar respeto por la autoridad y anhelo de aprobación.

Si el sueño es agradable, indica paz y esperanza; si es tenso, puede señalar culpa, juicio interno o presión por cumplir normas. Observa tus emociones y el contexto para afinar el significado.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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