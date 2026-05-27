Durante este martes, 26 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 8988 - El Papa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 26 de mayo
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|0233
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|4983
|4°
|1896
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|2462
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|5705
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|1848
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|3289
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|8890
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|9769
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|7994
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¿Qué significa soñar con El Papa?
Soñar con el Papa suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, necesidad de consejo y deseo de conectar con valores morales o fe. También puede reflejar respeto por la autoridad y anhelo de aprobación.
Si el sueño es agradable, indica paz y esperanza; si es tenso, puede señalar culpa, juicio interno o presión por cumplir normas. Observa tus emociones y el contexto para afinar el significado.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.