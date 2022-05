Día de máxima presión K contra Alberto Fernández: habla Cristina, Máximo Kirchner reclama y su tropa va por cambios en jubilaciones

Antes de que hable la Vicepresidenta el kirchnerismo jugó fuerte desde el Congreso de la Nación para mostrarle al Presidente su poder de fuego y establecer la agenda de prioridades y el rumbo. La estocada la dio Máximo Kirchner, junto a diputados de origen sindical, al presentar un proyecto de resolución con el que reclaman el adelanto de la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil. De inmediato los senadores oficialistas que responden a la Vicepresidenta anunciaron que presentarán un proyecto de ley previsional mientras algunos oficialistas intentan conformar una delegación propia para asistir a las audiencias públicas en las que se presentará el plan de segmentación de tarifas propuestas por la cartera que dirige el ministro de Economía, Martín Guzmán. Cristina Kirchner reaparecerá en Chaco donde además de ser premiada dará un discurso que genera tanta preocupación como tensión. En los hechos todo constituye un corset para el Presidente y su ministro de Economía.

Kirchner hijo presentó anoche un proyecto de resolución, en medio de la sesión de Diputados, junto a una docena de legisladores de la rama sindical y representantes de los movimientos sociales. Pidieron que se adelante para el mes de julio la totalidad del aumento pautado para el 2022. El objetivo es que el incremento del 45% en el mes de marzo se cobre en agosto y no en enero del 2023. En ese caso durante el segundo semestre del año el Salario Mínimo Vital y Móvil sería de $ 47.850.

La Vicepresidenta reaparece con afiches y flyers firmados por su sello del 2017 cuando se presentó por fuera del PJ, Unidad Ciudadana, y no por el Frente de Todos. Ya había dado una señal el miércoles al felicitar a Sergio Palazzo, titular de la Bancaria y uno de los diputados firmantes, por haber conseguido un 60% de aumento para su gremio. El título de la disertación que dará en Chaco esta tarde también anticipa tensión en Todos: "Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática".

Por otra parte en Diputados empezaron a armar una comitiva con la misma intención de marcarle la cancha a Economía. Invitarán a propios y a referentes de otros espacios para participar de las audiencias públicas que definirán los incrementos tarifarios para los usuarios de luz y gas.

En ese contexto, genera expectativa el discurso de la Vicepresidenta que reaparecerá en Chaco después de expresarse sólo en redes sociales. Puso en duda por ejemplo la legitimidad de la gestión del Presidente después de que Andrés "El Cuervo" Larroque apuntara al Presidente y a tres de los ministros del área económica, Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni. Ya está más que claro que el Secretario General de La Cámpora y estas iniciativas parlamentarias tienen el aval de "la Jefa" y apuntan a condicionar a la Casa Rosada de cuyas decisiones se sienten excluídos.

"Este es nuestro Gobierno" apuró el ministro de Desarrollo con la Comunidad de Buenos Aires al Presidente y agregó que "no se lo vamos a dejar a Alberto para que se lo lleve a la mesita de luz". "El Gobierno no es de nadie. El gobierno es del pueblo", retrucó el jefe de Estado que rompió su promesa de no responder. Del lado K repiten que olvidó cómo llegó a Casa Rosada y le reclaman acordar políticas más duras contra los poderes económicos.

En medio de ese clima rancio la Vicepresidenta visita Resistencia para recibir el Doctorado Honoris Causa que le otorgará la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). El Consejo Superior de esa casa de estudios decidió no sólo homenajearla a ella sino también a los ex presidentes Mauricio Macri y Eduardo Duhalde. La propuesta fue aprobada por unanimidad (19 son sus miembros) en la sesión de abril por sus aportes "a la consolidación del sistema democrático argentino, cada uno desde su particular perspectiva política, social, económica, cultural e ideológica".

La premiación ya genera controversia y aunque la Universidad organizó actos por separado para homenajear a los ex presidentes constitucionales supértites Macri no irá. Duhalde aceptó el reconocimiento y lo recibirá el próximo 8 de julio, casi un mes después que la Vice.

El ex presidente Macri, a quien esperaban a fines de julio o principio de agosto, decidió no asistir según confirmó El Cronista con fuentes cercanas al líder de Juntos por el Cambio. Argumentó tener una agenda muy completa durante los próximos meses. El PRO en Chaco cuestiona al rector de la Universidad, Germán Oestmann, cuya indagatoria solicitó un fiscal federal chaqueño en una causa por presunto lavado. Oestmann es muy cercano al gobernador justicialista.

La visita de la actual Vicepresidenta fue coordinada por Jorge Capitanich que dos semanas atrás la visitó en su despacho. El mandatario tiene intenciones de ser precandidato a Presidente y contar con su apoyo. Ella lo animó a que camine el país, aunque no comprometió su palabra. El conversa con sus pares gobernadores.

También el Presidente jugó sus fichas e hizo un gesto (otro más) a favor del Movimiento Evita, contrapeso para la ofensiva de La Cámpora. "La economía popular ha venido para quedarse, es valiosa y hay que darle las herramientas para que siga creciendo", remarcó en un acto compartido con el ministro Juan Zabaleta; el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico; y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Tampoco es casual que haya elegido ese distrito. Espinoza es otro de los que se independizan el poder K.

Hay otro relevante en este contexto. Alberto Fernández partirá en gira al exterior y Cristina Kirchner quedará a cargo del Ejecutivo entre el próximo lunes y el jueves.