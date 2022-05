Aníbal Fernández contra La Cámpora y sin filtro: "Si quieren bajar a Alberto Fernández, todo termina como el carajo"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió a la interna dentro del Frente de Todos y apuntó contra el kirchnerismo, luego de los cuestionamientos de Andrés "Cuervo" Larroque.

" No tengo claro si quieren voltear o no al Presidente. Ojalá que no, porque si es así termina todo para el carajo. Si fuera así, Argentina entraría en un callejón en el cual no quisiera verla nunca más", advirtió el funcionario nacional en diálogo con el canal C5N.

Aníbal Fernández envió un claro mensaje a quienes apuestan a la crisis interna en el oficialismo y "buscan menoscabar la imagen del Presidente". "Puede que muchos no estén de acuerdo con la toma de decisiones pero no por eso tienen que faltar el respeto", criticó.

La crítica más jodida de La Cámpora a Alberto



Máxima tensión en el Gobierno: el Presidente canceló un acto mientras Massa lauda entre él y Cristina



"Alberto Fernández les confirió a la mayoría una responsabilidad, dándoles el cargo que están ejerciendo. Eso hay que respetarlo. Si en ese marco no quieren impulsar algún tipo de medida que se les impone, se pueden ir", opinó el ministro.

En esa línea, se pronunció también sobre la "debida lealtad al Presidente" y en modo retórico expresó: "¿Por qué no creería en Alberto Fernández?, ¿Por qué no lo defendería como lo hice con Duhalde, Kirchner y Cristina?".

Además, dijo que no cree que las declaraciones de Larroque estén en línea con el resto de La Cámpora: "Si es una decisión de la impronta propia del dirigente, tiene que hacerse únicamente responsable. Estamos jugando con lo que le pertenece a todos los argentinos".



Finalmente, hizo una mención al ministro de Economía Martín Guzmán. "A Martín no le importa que lo apunten. Es un tipo con cabeza, que está convencido de lo que quiere para su país", expresó.

"Hay un error de interpretación igual. El tema no es con Martín. El tema es con el Presidente. La intención es voltear a ese muñeco para joderlo a él. Eso no nos tiene que quitar musculatura para tomar decisiones. Digan todo lo que quieran pero no pongan palos en la rueda", remató.