Tras las PASO, el Presupuesto: qué se espera para crecimiento, inflación y dólar en 2022

El Gobierno entra en etapa de definición electoral pero también cierra los números del Presupuesto 2022 , que se presentará la próxima semana en el Congreso. En ese marco, los privados estiman un crecimiento por debajo del 3%, un dólar de $ 155 para fin del año que viene y una inflación por arriba del 40%.

En estos días, Guzmán intercala en su agenda el cierre de campaña del Frente de Todos, que lo llevará el jueves al acto de cierre en Tecnópolis, con el armado del Presupuesto que debe entrar por ley al Congreso antes del 15 de septiembre .

Según Moody's la economía podría crecer 2,6% el año próximo mientras que los economistas vernáculos promedian un 2,5% en sus expectativas . El mayor optimismo privado lo muestra hasta ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un pronóstico de 2,7%. Algunos números "no definitivos" que circularon desde el Gobierno marcaban un pauta del 4%.

Uno de los ejes que impacta en el Presupuesto es la negociación con el FMI, donde se espera un acuerdo para después de las elecciones de noviembre. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró "como no hay acuerdo con el Fondo, no está presente en el Presupuesto".

Pero Guzmán ya dio señales: el déficit fiscal será menor que el previsto para este año, de 4,5%/PBI, que incluso podría sobrecumplirse, dependiendo de los resultados de la gran encuesta PASO y estímulos electorales que se pongan en marcha hacia noviembre.

El mercado esperaba un acuerdo para mitad de año , según marca un informe de Moody's que reconoce que, sin embargo, eso hubiese generado la necesidad de un cambio de política económica, con implicancias negativas de corto plazo en el crecimiento. En medio de un año electoral, la orden fue pasar los comicios.

Ese punto es el que quiere evitar Guzmán, quien anticipó que el Presupuesto 2022 tendrá espacio fiscal para sostener el crecimiento. Y es una concesión del Fondo, que haya espacio fiscal para impulsar el crecimiento, según detalló en un reciente informe el organismo, donde remarca la necesidad de salir del cepo de forma gradual, bajar retenciones y cumplir con reformas estructurales.

Sin acuerdo con el FMI, "el Gobierno optó por un mayor control de precios y capital e impulsó subsidios. Esas medidas generan consumo de corto plazo pero pueden tener efectos negativos en el largo plazo y en la economía general . Esto explica una desaceleración pronunciada en 2022: la economía crecerá sólo 2,6% aun si se logra controlar la pandemia", detalló Juan Pablo Fuentes, economista de Moody's.

Los economistas esperan ajustes tarifarios el próximo año que junto con un peso que acompañe el movimiento del IPC, presionarán a la inflación del 42% al 45%.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA el valor estimado de la divisa estadounidense para fines de 2022 llegó a $154,5 por dólar. Mientras para este año los economistas marcan una depreciación del 28% del peso, para el próximo estiman que recuperará parte del atraso del año electoral , con una variación del 46,1%.

En cuanto a la entrada y salida de divisas por el comercio exterior , el próximo año volverá a haber superávit comercial y estará en torno a los u$s 10.000 millones, como resultado de exportaciones por u$s 70.000 millones e importaciones por casi u$s 60.000 millones.

Son cifras que están muy alineadas con las previsiones para el cierre de este año, precios internacionales y La Niña mediante, que podría generar sequía en la zona núcleo y agravar la bajante del Paraná según las estimaciones que sigue de cerca el sector agropecuario.