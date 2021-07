Desencantados con la política: cuántos son, a quiénes apoyan y qué piensan de la democracia

De cara a las elecciones legislativas, el escenario político muestra dos grandes coaliciones que parecen acaparar buena parte de las preferencias del electorado. Sin embargo, persiste un grupo que no se siente representado ni por el Frente de Todos ni por Juntos por el Cambio, o incluso que está decepcionado con la política en general, según recoge una encuesta nacional de la consultora Taquion.

Aquellos "desencantados con la grieta" son quienes tienen una imagen negativa tanto de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri, y alcanzan al 26,3% del total. Los "desencantados con la política", que son el 8,8%, también tienen una imagen negativa de otros referentes, como Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, y de los espacios políticos en general.

¿Rebote del Gobierno? Nueva encuesta hacia las elecciones

Dentro de ese grupo de desencantados, son más varones que mujeres, en especial aquellos que descreen de la política. Si se cruza con el voto en 2019, uno de cada cuatro no votó en esas elecciones, y el resto se muestra más repartido entre los seis candidatos con respecto a los resultados de esos comicios.



Entre la población total, el 63% aseguró que volvería a votar al mismo partido o espacio político que hace dos años -sumados aquellos que "absolutamente" lo harían y los que respondieron que "puede ser" -.

Sin embargo, este porcentaje baja radicalmente entre los desencantados con la grieta: solo el 33% mantendría su voto. Y con los desencantados con la política baja aún más el porcentaje, hasta el 23%.

Santilli vs. Manes, ¿quién mide mejor contra el Frente de Todos?

Entre los que no votarían al mismo espacio, la mayor cantidad de respuestas se las lleva el Frente de Todos. A contramano, la mayor fidelidad la mantiene el Frente de Izquierda.

Dejando de lado la elección pasada y mirando al futuro, el estudio se enfoca también en las preferencias actuales, y las opciones de derecha sacan ventaja.

Dentro del grupo de los "desencantados con la grieta", que son el 26% del total, el 47% dice estar representado por libertarios, Javier Milei o José Luis Espert. Entre aquellos que contestaron que están "desencantados con la política", el 9% del total, la tendencia se acrecienta: el 92% se referencia en los libertarios.

El estudio se enfoca también en la percepción de la democracia. El 78% del total está de acuerdo con que es el mejor sistema de gobierno. Igualmente, el 71% se muestra insatisfecho con la forma en la que funciona en el país.

Por otro lado, el 17% plantea que no iría a votar si el voto no fuera obligatorio. Es decir, un porcentaje muy similar al que no va a votar elección tras elección.

Finalmente, se analizan las instituciones y actores sociales que despiertan más y menos confianza. Al tope de los encuestados aparecen las fuerzas de seguridad, con un 41%, seguido por los movimientos sociales (29%) y los argentinos en general (28%).

Del otro lado, el sistema judicial es el que tiene peor resultado, con solo 3% de confianza. Le siguen los sindicalistas (12%) y los empresarios (17%).

A continuación, la ficha técnica de la encuesta: