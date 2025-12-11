La reconocida marca británica de indumentaria Superdry confirmó su desembarco en Argentina el año próximo y promete que el país será una punta de lanza para expandirse en Latinoamérica.

La llegada de la marca se desarrollará en alianza con la empresa argentina Tango Fabric y contempla una inversión estimada de entre u$s 40 y u$s 50 millones durante los primeros cuatro años.

El plan de expansión tiene un horizonte de 20 años, con la creación de 150 puestos de trabajo directos en su primera etapa. La estrategia incluye la apertura de un flagship store en Buenos Aires en agosto de 2026, que funcionará como sede regional y centro de decisiones para toda Sudamérica y ya anticipa su inminente llegada al país a través de su sitio web oficial en la Argentina.

Según explicaron Juan Ignacio Tubio Mónaco y Ezequiel García, Ceos de Superdry Latinoamérica, “en términos de posicionamiento, la marca apunta a ocupar un lugar diferencial en el mercado, ofreciendo una alternativa concreta frente a una oferta local muchas veces limitada. La propuesta está diseñada para el consumidor argentino que busca calidad real a precios razonables. En este contexto, Superdry se posiciona en un segmento premium por calidad, pero altamente competitivo en precios, permitiendo al consumidor acceder a estándares internacionales sin pagar sobreprecios desalineados del valor real”.

Detallaron que a partir de 2027, la marca comenzará la expansión hacia siete mercados estratégicos de la región: Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, dentro de un bloque económico que representa el cuarto mayor del mundo según su PBI.

El modelo de crecimiento prevé la franquicia de todos los territorios, con un ritmo de 10 aperturas por año.

Según los ejecutivos, la elección de Argentina como puerta de entrada a la región responde tanto a su tradición en consumo de moda como a su rol estratégico como hub operativo regional.

Este movimiento se suma a recientes desembarcos de grandes jugadores internacionales como Decathlon, Victoria’s Secret y Farm Rio, que refuerzan la renovada confianza en el mercado argentino