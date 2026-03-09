El presidente Javier Milei afirmó este lunes que Irán es “enemigo” de la Argentina durante una disertación en la Universidad Yeshiva de Nueva York, donde volvió a ratificar su alineamiento político, ideológico y económico con Estados Unidos e Israel. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, sostuvo el mandatario al recordar los atentados ocurridos en el país en la década de 1990. Milei expuso ante estudiantes en esa casa de estudios judía acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno. Durante su intervención volvió a insistir en el alineamiento internacional de su administración y defendió el rol de Estados Unidos en la política global. En ese marco, el jefe de Estado destacó la figura del presidente estadounidense Donald Trump y lo presentó como un actor central en la resolución de conflictos internacionales. Según planteó, el liderazgo de Washington, en conjunto con Israel, terminará imponiéndose frente a Irán y a otros gobiernos que —según su visión— promueven o financian el terrorismo. “Trump ha cerrado ocho conflictos, ha trabajado de manera conjunta con Israel y hoy se ve con claridad lo que pasó en Venezuela, se ve con claridad lo que está pasando en Irán. Por ende, no tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrá victorioso de esta situación. No tengo dudas que de esta manera seguirá cortándole el financiamiento a países como Cuba o Venezuela, que se dedicaban a expandir el terror”, afirmó. El mandatario vinculó ese escenario con la situación regional y sostuvo que el debilitamiento de esas redes de financiamiento tendrá impacto en América Latina. “Será coronado finalmente, no solo con la paz en Ucrania y Rusia, sino que la frutilla del postre va a ser que Cuba definitivamente será libre”, agregó. Durante su exposición, Milei también retomó algunas de sus definiciones sobre la política y la economía. “No vale todo por ganar un voto. Maquiavelo ha muerto y es momento de enterrarlo”, expresó. En el tramo final de su intervención reiteró una de sus críticas más frecuentes al sistema impositivo. “Los impuestos son un robo”, sostuvo ante el auditorio. La actividad formó parte de la agenda que el presidente desarrolla en Nueva York, donde también participará de encuentros organizados por instituciones de la comunidad judía y recibirá el premio “Guerrero por la Verdad” durante la gala anual de la Fundación Algemeiner.