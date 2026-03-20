Más de cinco millones de afiliados al PAMI en Argentina tienen derecho a recibir en su casa cinco productos esenciales sin cargo. Sin embargo, una parte importante de ellos nunca los solicitó porque no sabe que existen o cree que el trámite es complicado. La realidad es otra: alcanza con un solo documento para activar el pedido. Ese documento es la Orden Médica Electrónica (OME), emitida por cualquier médico de la cartilla de PAMI. A través de este sistema, los beneficiarios pueden gestionar sin necesidad de desplazarse a las agencias oficiales. El médico la envía directamente al sistema y el afiliado solo tiene que esperar la entrega en su domicilio. PAMI entrega cinco elementos sin costo que cubren higiene, movilidad y visión, gestionados mediante programas específicos y con trámites mayormente digitales. Son los siguientes: Las entregas son mensuales, dentro de los 30 días corridos desde el pedido anterior. El reparto no tiene costo para el afiliado y puede recibir el pedido en su domicilio cualquier persona mayor de 18 años. El esquema contempla una primera visita y, en caso de no concretarse, un nuevo intento dentro de las 72 horas. Si bien el afiliado puede gestionar el trámite personalmente, los trámites pueden ser gestionados por el afiliado, un familiar o un apoderado con documentación vigente. Las vías habilitadas incluyen la plataforma digital Mi PAMI y la atención presencial con turno previo en cualquier agencia del país.