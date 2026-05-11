La gestión de apertura de importaciones del gobierno de Javier Milei empezó a destrabar un mercado que venía prácticamente cerrado para las marcas internacionales. Con el cambio de modelo, varias empresas que habían dejado en pausa sus planes volvieron a avanzar y ya preparan su desembarco en la Argentina, más precisamente, en la Ciudad de Buenos Aires. Augusto Ardiles, subsecretario de Inversiones del gobierno porteño, lo confirmó esta mañana en declaraciones a El Cronista Stream, donde además habló de la reactivación del mercado inmobiliario. “El mercado de Real Estate está teniendo récord de inversión, incluso con los costos de la construcción actual”, afirmó Ardiles. El funcionario tomó como ejemplo emblemático el desarrollo en la avenida Santa Fe e Intendente Bullrich, en Palermo, que combinará hotelería, oficinas y vivienda. Según Ardiles, se trata de “el desarrollo más grande que va a tener hotelería, oficina y vivienda de los últimos 15 años en Palermo”. La obra reúne los tres segmentos del mercado en un único proyecto de escala sin precedentes recientes en el barrio. El dato que generó mayor expectativa fue el de las marcas internacionales que planean instalarse en la Ciudad. Ardiles mencionó primero el arribo de la cadena china Miniso, que abrió su primera tienda oficial en la calle Florida y planea abrir más sucursales en el país. Uniqlo sería la próxima gran llegada. “Muy probablemente venga Uniqlo el año que viene”, señaló el subsecretario, aunque sin precisar fecha definitiva ni ubicación. A eso se suma el regreso de Mango al país de la mano de Grimoldi. “Tenemos también lo que es Mango, que está volviendo de la mano de Grimoldi, con lo cual son muchos locales que vuelven a abrir”, detalló Ardiles. El funcionario subrayó que estas aperturas “revitalizan distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires”. Ardiles explicó que este fenómeno responde a una tendencia más amplia: “Mucha empresa internacional está volviendo a la Argentina”. Y agregó que “el privado ve en la Argentina un potencial y luego naturalmente en la Ciudad de Buenos Aires la puerta de entrada para eso”. En ese marco, el gobierno porteño también apuesta por los grandes eventos internacionales como motor de inversión. Ardiles confirmó que la remodelación del Autódromo Gálvez ya está en marcha para alojar al Moto GP en marzo de 2027, y anunció que la apuesta más ambiciosa apunta a 2028, ya que la Ciudad trabaja para traer la Fórmula 1 por primera vez en décadas. "Estamos trabajando muy fuerte, ya lo saben así que lo puedo decir, para que venga la Fórmula 1 durante el año 2028 de vuelta a la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró. Hace unas semanas, el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires reunió a más de 600.000 personas a Palermo, lo que demostró el interés por este tipo de eventos en el país. El objetivo declarado del gobierno porteño es claro: quieren que Buenos Aires sea “la ciudad de los eventos en todo Latinoamérica”, según definió Ardiles. Para eso, suman también la Tech Week, un encuentro tecnológico que se realizará la última semana de octubre. “Va a concentrar por lo menos a más de 20.000 personas que van a venir del exterior solamente para participar en esa semana de eventos tecnológicos”, anticipó el funcionario. El año pasado, la Devconnect de la Fundación Ethereum marcó un antecedente: fue el evento más grande de esa organización realizado en el país. Ardiles precisó que la estrategia de la Ciudad consiste en reducir costos y facilitar la llegada de eventos, compitiendo no solo con otras provincias sino también con otras capitales de la región. “Trabajamos para que sea más fácil que vengan a realizar los eventos acá, para que tengan menores costos, para que sea más competitivo”, concluyó.