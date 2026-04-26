El piloto Franco Colapinto protagonizará este domingo un histórico “Road Show” por las calles de Palermo, en Buenos Aires, donde participará de una exhibición que promete ser uno de los acontecimientos deportivos más convocantes de los últimos años en el país. El evento tendrá al argentino manejando un Lotus E20 con motor V8, con el branding completo del equipo Alpine, en la que será la primera vez que un auto de Fórmula 1 circule en la Ciudad de Buenos Aires en 14 años. También rodará una replica de la “flecha de plata”, el histórico Mercedes de Juan Manuel Fangio. “Estoy muy contento, feliz de volver al país después de diciembre y enero, y de reencontrarme con la gente y la familia. Traer un F1 es muy especial. Era un sueño que tenía y que era muy complicado que se diera. Es algo muy lindo y va a generar algo muy importante en el país, sobre todo para la gente que no tiene la posibilidad de ir a las carreras”, confesó Colapinto en la conferencia de prensa del viernes. La última vez que el piloto argentino dio una exhibición de este estilo en el país fue en 2024, cuando todavía estaba en la Fórmula 2. En aquella ocasión, recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en un auto clásico. El trazado del road show que hará Colapinto fue ampliado para disponer de mayor espacio, con el objetivo de que la experiencia sea mucho mejor para los fanáticos. En un principio, el recorrido iba a finalizar en la Avenida del Libertador y República de la India, hasta el cruce de Libertadores y la avenida Casares, de un lado, y la calle Ugarteche, del otro. Sin embargo, con esta última modificación el argentino recorrerá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también hará un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador. Detalles del circuito: El trazado se desarrollará sobre avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, con extensión hacia Sinclair, Ugarteche y un tramo de avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles. No se podrá circular por tramos importantes de la Avenida del Libertador, Sarmiento, Cerviño y Adolfo Berro, así como tampoco por conexiones clave como Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero. Pantallas gigantes (puntos estratégicos) El operativo también incluye medidas especiales para el público y vecinos: Una vez finalizado el evento, algunos cortes continuarán vigentes hasta el miércoles siguiente, principalmente en la zona de Infanta Isabel, donde se mantendrán estructuras operativas y áreas de trabajo vinculadas al desmontaje. El Road Show de Franco Colapinto se podrá ver en vivo en la Argentina por ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium. Por otro lado, está la opción de Flow, Telecentro Play o DGO, donde se podrá sintonizar la señal directamente a través del cableoperador.