Bettina Bulgheroni es la primera mujer en presidir una entidad clave del 'Círculo Rojo'

Este jueves, Bettina Bulgheroni asumió la presidencia del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en la Argentina, tras haber sido designada por unanimidad.

" Es un honor asumir esta responsabilidad en un momento en que el diálogo y la articulación entre el sector público y el privado son más necesarios que nunca. Mi compromiso es trabajar por una Argentina productiva, inclusiva y con visión de futuro ", expresó, al asumir.

Empresaria destacada, Bulgheroni es presidenta de Fundación Educando, presidenta y acconista de FM Milenium y presidenta de Samconsult. Con una sólida trayectoria en el ámbito social y productivo, forma parte del board de CiCyP desde hace años y se convirtió en la primera mujer en liderar la institución desde su fundación, en 1941.

El CICyP es un espacio de referencia en el entramado empresario argentino, que promueve el diálogo público-privado, el comercio, la inversión y el desarrollo económico del país. Agrupa a las principales cámaras empresariales de la Argentina y actúa como puente entre el sector privado y los responsables de políticas públicas.



Sus clásicos almuerzos, con la presencia de importantes funcionarios invitados, son cita obligada para los empresarios más influyentes del país.

Samconsult, la compañía que encabeza Bulgheroni, es un holding de más de 100 empresas. Presidirla es " uno de los principales desafíos que superé en mi trayectoria ", contó ella en una entrevista que la revista Apertura publicó en noviembre.

" Damos servicios corporativos. Principalmente, estudiamos el desarrollo de nuestras empresas agroindustriales. Lograr expandirnos a lo largo de ocho países también fue un desafío. Manejar una organización con más de 2000 empleados presenta una serie de retos, desde garantizar una comunicación efectiva, hasta mantener una cultura corporativa cohesiva ", contó en esa entrevista.

Allí, la empresaria, quien está casada con Alejandro Bulgheroni, chairman de Pan American Energy Group (PAE), reflexionó sobre qué significa ser una " mujer influyente ".

" Entiendo que se refiere a alguien que tiene un impacto significativo en su entorno. Sin embargo, prefiero pensar en términos de compromiso y contribución, más que de influencia. Creo que cada uno de nosotros, independientemente del lugar que ocupemos, tenemos la capacidad de hacer un cambio positivo en nuestras comunidades a través de nuestras acciones y decisiones ", definió.

Aseguró no sentirse una mujer influyente en el sentido tradicional del término. " Me considero, más bien, una mujer comprometida con mi trabajo y, al mismo tiempo, mi compromiso va más allá de los negocios: se extiende a la educación, brindando apoyo a mujeres, hombres y niños que apuestan por un futuro mejor. Es por eso que me esfuerzo por hacer una diferencia donde puedo ".