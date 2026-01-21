En esta noticia La llegada de Milei a Davos y su agenda

El presidente Javier Milei hablará hoy al mediodía en el Foro de Davos ante la comunidad económica mundial. Se espera que su discurso se centre en la desregulación como condición necesaria para impulsar el crecimiento económico.

Según adelantó el economista y presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demián Reidel, a través de su cuenta oficial de X, el mandatario enfocará su exposición en una crítica a los modelos económicos que justifican la intervención estatal y en la idea de que una mayor regulación termina generando peores resultados en términos de crecimiento.

Milei planteará que durante años la academia evitó abordar los rendimientos crecientes por la complejidad matemática que implican y que esa omisión derivó en el uso de atajos teóricos que reforzaron una misma conclusión: la necesidad de regular.

Reidel explicó que, según el Presidente, nuevos modelos de equilibrio general muestran que esa lógica es incorrecta. “Más regulación, menos crecimiento”, escribió.

El mensaje cobrará especial relevancia en sectores como la tecnología y la inteligencia artificial, donde la escala es el principal motor del desarrollo. En esos casos, el planteo será que más regulación implica menos innovación y menos crecimiento .

Desde esa perspectiva, el discurso incluirá una señal directa al sector privado: dejar que las empresas que están creando el futuro puedan hacerlo sin trabas, mientras el rol de los gobiernos debería limitarse a correrse del camino y no interferir en el proceso.

La llegada de Milei a Davos y su agenda

Javier Milei llegó ayer a Davos, Suiza, con una agenda que combina encuentros políticos y reuniones con el sector privado .

Está previsto que el jueves participe de la firma de la creación del Consejo de Paz impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza.

En las primeras horas de su estadía, Milei mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, y luego participó del Country Strategy Dialogue on Argentina , una presentación ante inversores y funcionarios internacionales. A esa actividad asistió acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y otros integrantes de la delegación oficial.

Además, el Presidente encabezó una reunión con alrededor de 100 empresarios y representantes de organismos internacionales en el Centro de Convenciones de Davos.

Allí, junto a Caputo, Quirno y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, dejó definiciones sobre la estrategia comercial del país y afirmó que la Argentina buscará mantener vínculos económicos con todos los bloques y socios relevantes, entre ellos Europa, la EFTA, Estados Unidos, el Mercosur y China.

