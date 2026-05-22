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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 22 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este viernes, 22 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6686 - El Humo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 22 de mayo

 1°6686 11°4140
 6474  12°8516
 3°9289 13°8569 
 9262  14°4961 
 1477  15°9245 
 6°1877  16°2788
 2137  17°2635 
 5276  18°7617 
 5334  19°4765 
 10°0356 20°9182 

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¿Qué significa soñar con el humo?

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También habla de cambio: algo se quema y se transforma. Si el humo es denso, alerta; si es ligero, limpieza y alivio.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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