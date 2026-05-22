En esta noticia ¿Qué significa soñar con el humo?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 22 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este viernes, 22 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6686 - El Humo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 22 de mayo

1° 6686 11° 4140 2° 6474 12° 8516 3° 9289 13° 8569 4° 9262 14° 4961 5° 1477 15° 9245 6° 1877 16° 2788 7° 2137 17° 2635 8° 5276 18° 7617 9° 5334 19° 4765 10° 0356 20° 9182

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo suele indicar confusión o mensajes velados. Te pide aclarar qué se oculta o se te escapa.

También habla de cambio: algo se quema y se transforma. Si el humo es denso, alerta; si es ligero, limpieza y alivio.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.