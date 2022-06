Daniel Scioli: "Hay que redefinir la agenda de la producción para adecuarla a los desafíos que vienen"

Como una suerte de receta inmediata para la coyuntura económica que le tocó transitar el flamante ministro de Producción, Daniel Scioli dijo: "lo que hay que hacer es redefinir una agenda nueva con los desafíos que se vienen. Esto exige readecuar la matriz energética a la agenda para adaptarse" .

No es la única definición que Scioli lanzó a lo largo de una entrevista con El Cronista. También habló de la necesidad de "observar detenidamente a algunos sectores especuladores" de la Argentina, planteó que "se harán las correcciones que haya que hacer" en la cartera que le dejó Matías Kulfas, dijo que el tema de la licitación por el gasoducto Néstor Kirchner "es un tema cerrado" y rechazó de plano que busque catapultarse desde el Ministerio para la carrera 2023 a la Presidencia.

Scioli no paró un segundo desde que se colocó a las 6 de la madrugada el traje de ministro de la Producción. Estuvo con el ministro de Educación, Jaime Perczyk; con todo la plana mayor del INTI; con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló con varios ministros y empezó a definir con su equipo los próximos pasos a seguir.

"Hay que buscar una solución al problema de hoy de los piquetes. Hay que capacitar a la gente en el mundo del trabajo", lanza como latiguillos el flamante ministro en diálogo con El Cronista en los breves espacios del día agitado que tiene. Scioli tomará la receta que usó en Brasil como embajador para atraer inversores: es decir, trabajar con cada uno de los sectores involucrados en la producción.





-¿Cuáles son las medidas que tomará para reactivar la economía desde el Ministerio de la Producción?

-Hay muchas oportunidades del desarrollo productivo y debemos sostener un crecimiento a partir de la diversidad de sectores, con el eje en las pymes. Y para eso el Ministerio de la Producción debe colaborar en todo ello con las herramientas disponibles.

-¿Cuáles son esas herramientas?

-Las herramientas son el desarrollo a los particulares, los créditos a las pymes, una serie de líneas de créditos orientadas a lo mismo: apuntalar la producción, el empleo, atraer las inversiones. Ahora lo central es definir cómo buscamos capacitar en el mundo del empleo a todos los beneficiarios de los planes sociales en un contexto difícil, buscando una solución a todos los problemas de hoy de los piquetes . Sumarlos a todos al mundo del trabajo.

-¿Pero cómo hará para que los inversiones crean en una Argentina que tiene niveles de inflación históricos, falta de reservas en el Banco Central y una desconfianza generalizada del empresariado en el Gobierno?

-La atracción de inversiones lo demostré en la agenda con Brasil. Hemos logrado aumentar las inversiones. El tema inflación es un tema internacional que afecta a todos y nunca se ha visto desde los últimos 30 años. El trabajo permanente es ir sector por sector, buscar las inversiones.|Estuve con el gobernador Kicillof reunido para potenciar toda la agenda de desarrollo productivo. Y trabajar fuerte en ello.

-¿Cómo se logrará sumar fondos a las reservas y mejorar la economía?

-Hay un cuidado de la reserva del Banco Central responsable para este contexto. Priorizando lo que es dinamizar y sostener la economía. Luego hay estar muy atentos a maniobras especulativas que pueda hacer a un uso de la brecha cambiaria .

-¿Cree que hay especuladores detectados en el mercado?

-Hay que poner foco en eso y observar cuando hay acumulación de stock. Hay que observar bien eso. Me llama la atención en el precio de algunos productos. Lo vi con las exportaciones a Brasil en algunos precios y en algunos productos. Uno no puede atribuir a una cuestión especulativa pero hay que analizar sector por sector para planificar las reservas que necesitan y darle prioridad al aparato productivo. Esto se va a sostener.

-¿Cómo se puede recuperar el aparato productivo de Argentina que está bastante golpeado y destruido?

-Destruido por qué, si se recuperó sustancialmente la industria en un 11 %. Hoy hay industrias con capacidad plena. Hay un clima de crecimiento. Lo que hay que ver es redefinir una agenda nueva de desafíos de temas. Exige readecuar la matriz energética a la agenda para adaptarse, a la falta de gasoil, las divisas, las rutas, aeropuertos. La recuperación es lenta y exige una readaptación.

-¿Qué le pidió el Presidente para su gestión?

-Que dinamice y movilice todo el aparato productivo de la Argentina a lo largo y a lo ancho. A partir de mi experiencia pueda trabajar transversalmente con todas las áreas del Gobierno. Trabajar con educación y vincularla con trabajo, sustituyendo planes por trabajo genuino. Adecuar la matriz energética a los sectores productivos. Con el tema ambiental. Trabajar transversalmente todas las áreas .

-¿Qué le va a agregar a lo que hizo Kulfas o qué le sacaría?

-No, no voy a desandar nada. Hay un camino hecho. Hay coherencia pública. Hay un trabajo argentino de la producción 2030 que se trabajó muy bien. En el área pymes hay una política intensa de acompañar a las medianas y pequeñas empresas. Es muy dinámico el escenario y hay que readecuar cosas. Lo que está bien hay que mantenerlo, corregir lo que haya que corregir. Agregar lo que haga falta. No hay más que la idea de seguir colaborando con todo el equipo. Ya me reuní con todo el equipo de Kulfas para seguir trabajando. Estuve trabajando la transición con él.

-¿El tema del gasoducto es un tema cerrado como caso posible de corrupción?

-Si, es un tema cerrado. Lo cerró la Justicia. Más claro imposible. Nunca tuve duda de eso.

-¿Qué le dice a los que piensan que utilizará el Ministerio para catapultarse a la presidencia en el 2023?