Daniel Salamone, el principal referente de Milei en ciencia, habló sobre el futuro del Conicet

El médico veterinario Daniel Salamone, referente de Javier Milei en el área de ciencia y el nombre que suena como titular del Conicet en la nueva adminisración, negó que estuviese en los planes cerrar el organismo.

Además, anticipó que buscará "orientar la investigación en las áreas que necesita el país".

Luego de que el líder libertario afirmara varias veces en campaña su intención de dejar al desarrollo científico en manos del sector privado , el posible funcionario nacional fue consultado sobre los dichos durante la campaña, y puntualmente por la posibilidad de cerrar el organismo.

Qué dijo el referente de Milei en ciencia sobre el Conicet

Daniel Salamone.

"No, para nada (se va a cerrar el Conicet). Todo lo contrario: vamos a seguir trabajando y muy fuerte", aseguró en declaraciones a Radio Mitre este sábado.

"El Conicet es una de las organizaciones más prestigiosas no gubernamentales de Latinoamérica y tiene científicos que son increíbles, pero eso no quiere decir que estemos haciendo todo bien", señaló.

En esa línea, Salamone advirtió, en relación con el trabajo de los integrantes, que "no se aumentó la producción". Sin embargo, aclaró: "pero eso no es culpa de los científicos".

Por eso, se explayó sobre su idea en caso de liderar el Conicet. "Además de los mecanismos que existen, vamos a buscar formas alternativas para tratar de ser competitivos y hay escenarios que son totalmente nuevos", expresó el científico en relación con el financiamiento de los proyectos.

Explicó además que apunta a "tornar mucho más atractivo a través de la parte de vinculación que tiene el Conicet para que esta participación (del mundo privado) se cristalice".

El libertario también fue consultado acerca de las críticas que le hace al actual manejo del organismo. "La cosa que molesta es cuando uno se encuentra con algunas líneas de investigación que no tienen la coherencia que uno piensa, entonces decís: 'estamos poniendo la plata en el lugar que no corresponde, cuando hay gente que no está comiendo'", opinó.

"Eso es terriblemente doloroso. Tenemos que tomar conciencia de que estamos en un país que es pobre en este momento", agregó. Por eso, sostuvo que buscará orientar la investigación "en las áreas que necesita el país". Y cerró: "Todos somos argentinos, amamos la ciencia y tenemos una oportunidad increíble".

Quién es Daniel Salamone, el referente en ciencia de Milei

De acuerdo con lo que indica su perfil en el Ministerio de Salud de la Nación, Salamone es Licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad de Buenos Aires (UBA), tiene una maestría en la Universidad de Saskatchewan (Canadá) y un doctorado en la Universidad de Massachusetts (Estados Unidos).

Es miembro de la Academia de Agronomía y Ciencias Veterinarias, realizó investigación de posgrado y obtuvo una beca de investigación en Japón.

En campaña, en varias ocasiones Milei habló de cerrar el CONICET.



Desde 1985 estuvo involucrado en la investigación con embriones, produjo el primer ternero de fecundación in vitro del país y los primeros bovinos clonados y transgénicos en Sudamérica en 2001 y el caballo clonado en 2010. También es profesor asociado en la UBA y lo fue de varias universidades de España.

Desde 1993 organizó cursos teórico-prácticos de la fecundación in vitro, la clonación y transgénesis apoyados por el Centro Brasileño Argentina de Biotecnología. Actualmente, desde el Conicet y la UBA, trabaja junto con la empresa startup New Organs Biotech S.A. incubada en la aceleradora GridX. En ese equipo de trabajo, ya consiguió producir 5 cerdos que están editados genéticamente. El grupo contó con apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Facultad de Veterinaria de la UBA.