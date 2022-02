Daniel Marx pidió ser "realista" con el ajuste que exige el FMI: cómo cree que se puede compensar positivamente

El economista Daniel Marx se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que "no hay que ser tan simplista sino más realista" a la hora de evaluarlo.

"Muchas veces uno dice 'no me gusta, hago esta cosa desagradable porque me lo imponen', pero tampoco se ve cómo transformar la crisis en una oportunidad", planteó el economista en una entrevista con Metro 95.1.

En otro tramo de la entrevista radial, Marx considero que "hay que ser práctico" ante el acuerdo con el FMI, porque el entendimiento alcanzado "está dentro de lo factible" .

Asimismo, el economista opinó: "Yo creo que el arco político va a ser realista para que hagamos las cosas que nos permitan que lo que significa el ajuste de las cuentas públicas sea compensado por una expansión de las oportunidades y actividades para las personas y empresas, que haya inversión y que se genere una dinámica positiva para Argentina".

Sobre las tasas

El economista también aludió al interés que establece el FMI en la negociación. Según consideró, "en préstamos como el de Argentina la tasa de interés se fija en 4%", en cambio "los bonos del país si Argentina tuviese que buscar dinero tienen tasa de 18% a 20%", por lo que "son extraordinariamente altas e insostenibles".

Además recordó que "la mayor parte de los años que Argentina estuvo con este problema, las tasas de interés estuvieron entre 6% y 15% anual".

"Uno está obligado a negociar con ese acreedor", subrayó Marx.

A propósito del otorgamiento del crédito durante el mandato de Mauricio Macri señaló: "No hay fuentes de financiamiento que conozca que den esa cantidad de dinero con las tasas que da el FMI. Uno está obligado a negociar con ese acreedor que, además, este año tiene vencimientos importantes".

