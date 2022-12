Cuentas de argentinos en Estados Unidos: el nuevo blanqueo, analizado a fondo por los principales tributaristas

En el marco del acuerdo de intercambio de información financiera con los Estados Unidos, el ministro de Economía Sergio Massa busca impulsar también un nuevo blanqueo de capitales que deberá aprobar el Congreso.

El objetivo del titular del Palacio de Hacienda, quién se espera que envíe el proyecto al Poder Legislativo en breve, es que este se trate con rapidez para que comience a correr a partir de los primeros meses del 2023.

Tal como explica el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, el blanqueo propuesto es " amplio, pero con limitaciones " y abarcaría "dinero en efectivo, saldos de cuentas bancarias, portafolios de inversión, criptomonedas, inmuebles, muebles y otros bienes incluyendo créditos, tanto en el país como en el exterior ".

El nuevo blanqueo, el cual implicaría le creación de un nuevo régimen denominado " Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado ", apunta a reforzar el ingreso de divisas para alcanzar las pautas del acuerdo de facilidades extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tal como explica el tributarista César Litvin en diálogo con El Cronista, el blanqueo forma parte de una estrategia de dos pilares del Palacio de Hacienda para reforzar las reservas de dólares del Banco Central: entre el acuerdo con los Estados Unidos y este proyecto, la cartera de Economía apunta a generar un colchón de divisas extranjeras para enfrentar el 2023.

Domínguez concuerda y suma que "la estrategia del Gobierno sería crear temor y sensación de control por la firma del acuerdo de intercambio de información firmado con Estados Unidos para lograr que algunos contribuyentes ingresen generando recaudación adicional y repatriación de dólares por quienes no quieran pagar las alícuotas incrementadas".

Además, los especialistas destacan que este sinceramiento resulta "muy económico", un beneficio que podría sobreponerse a los contras de la propuesta, generando diversas adhesiones.

Por lo pronto, aunque Massa se apura para aprobar la normativa, el "tenso ambiente" que se respira en el Congreso tras la sesión fallida de la semana pasada se planta como una "gran limitación" para oficializar el blanqueo en el Legislativo, según explica Litvin.



Punto por punto, cómo se aplicaría el blanqueo que propone Sergio Massa y cuáles son los puntos fuertes y débiles de los lineamientos conocidos en primer lugar: la palabra de los especialistas tributarios.

Nuevo blanqueo: qué implica y cuáles serían sus beneficios

En principio, el nuevo blanqueo alcanzará tanto a personas humanas y sucesiones indivisas como a empresas, es decir, los sujetos comprendidos en el art. 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Este comprenderá entonces "tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (incluyendo créditos)".

Esto último implica que, tal como subraya Sebastián Domínguez, el blanqueo no aplicará "solamente para cuentas bancarias e inversión abiertas en Estados Unidos", aunque el foco está fuertemente puesto allí con la firma del nuevo acuerdo de intercambio de información financiera.

El proyecto impulsado por Hacienda establece una serie de alícuotas preferenciales para la exteriorización de los bienes del país y del exterior cuando exista repatriación. En base al plazo en el que se ingrese al programa, estas serán las siguientes:



Desde la entrada en vigencia hasta el 31 de marzo de 2023: 2,5%

Desde el 1° de abril hasta el 30 de junio: 5%

Desde el 1° de julio hasta el 30 de septiembre: 7,5%

En caso de no existir repatriación para los bienes en el exterior, las tasas se duplican con un 5% en el primer tramo, un 10% en el segundo y un 15% en el último.

Finalmente, los monotributistas gozarán de un blanqueo especial con una alícuota del 1,5% . En estos casos, el monto máximo a blanquear supondría un 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres períodos fiscales, con un tope de u$s 50.000.

Cabe resaltar que "se deberá repatriar el porcentaje -aún sin confirmar- que establezca la reglamentación de la moneda extranjera y del producido de los activos financieros situados en el exterior respecto al total de bienes en el exterior que se exterioricen en el blanqueo", explica el CEO de SDC Asesores Tributarios.

Un aspecto sumamente positivo de esta medida para los contribuyentes surge a raíz del caos cambiario actual de la Argentina: como explica César Litvin, dado que los bienes valuados en moneda extranjera se calculan en base al dólar oficial -hoy con una brecha de más del 100% respecto a la divisa paralela, la cual se apresta a superar los $ 360- "la tasa efectiva hoy en día es alrededor de la mitad de lo que se calcula".



Esto mismo explica Domínguez a través de un ejemplo: "Si hoy estuviera operativo el blanqueo y se exteriorizaran u$s 1.000.000 depositados en el exterior sin repatriación, el impuesto a ingresar sería de $ 8.776.500 (1.000.000 x 175,53 x 5%)".

En contraste, "si se pagara el impuesto con dólares convertidos al valor dólar MEP de alrededor de $ 327, se utilizarían u$S 26.839", lo que implica que "el costo real de blanquear u$s 1.000.000 sería de u$s 26.839, es decir, el 2,68%".

Blanqueo: lo que le falta al proyecto

Pese a sus beneficios, el borrador del proyecto de blanqueo presenta una serie de aspectos polémicos que tienen el potencial de afectar a todo el sistema tributario, al igual que a quienes ingresen al programa y a los contribuyentes cumplidores.

En primer lugar, aunque el blanqueo libera una amplia serie de impuestos, no todos aplican, siendo la exclusión del "aporte solidario" uno de los puntos más criticados por los especialistas.

Tal como indica Litvin, "quién ingrese al blanqueo y sea sujeto del aporte solidario quedará con una contingencia que va a tener que regularizar". Así, "también se generaría un impuesto en la recaudación", especifica el economista Nadin Argañaraz en diálogo con El Cronista.

Por lo pronto, se sabe que el nuevo blanqueo liberaría el pago de los siguientes tributos:

Impuesto a las ganancias;

Impuesto sobre los bienes personales;

Impuestos internos;

Impuesto al valor agregado (IVA).

Contribución especial sobre cooperativas

En contraste, no estarían incluidos:

El impuesto a las salidas no documentadas;

El impuesto a la transferencia de inmuebles;

El impuesto al débito y crédito;

El impuesto a la riqueza.

"Sería importante que se incorpore al proyecto la liberación de estos impuestos y de la contribución indicada", remarca Domínguez. Y subraya que, de lo contrario, se "generarían ajustes en otros impuestos por los bienes exteriorizados, situación que deberá ser tenida en cuenta por quienes vayan a blanquear".

"También se debería incluir un artículo invitando a las provincias, CABA y municipios a establecer blanqueos similares", propone el tributarista de SDC Asesores.

Otra de las grandes críticas que recibió el proyecto de blanqueo del Palacio de Hacienda es que no hay premios para el contribuyente cumplidor: así, mientras se exime a quienes ingresen al blanqueo "de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados", quienes cumplen hace años con las normativas fiscales no tienen ningún tipo de beneficio.

Litvin concuerda con sus pares al criticar este punto y compara la propuesta actual con el sinceramiento establecido durante la gestión de Mauricio Macri, el cual dispuso tres años de no pago para los contribuyentes cumplidores.

La polémica figura del colaborador

Finalmente, una de las polémicas más fuertes que introduce el nuevo blanqueo que correría a partir de 2023 es la figura del colaborador, la cual Litvin tilda de "inquietante".

Esto implica que "quien obtenga información de cualquier sujeto, residente o no en la Argentina, que le permita la detección y/o localización tanto de bienes no declarados , en el país y en el exterior, como de maniobras que tengan como objetivo algunos de los delitos tipificados en el presente Régimen Penal Tributario" podrá informarlo ante AFIP.

Esta figura que incentiva la denuncia ante las autoridades por una recompensa de hasta un 20% de la recaudado y protección estatal preocupa más que nada porque excedería al blanqueo: la propuesta es incorporarlo de forma definitiva al Régimen Penal Tributario.



Para Litvin, este elemento que introduciría el sinceramiento a todo el sistema tributario es un "ingrediente que se suma" con el potencial "generar conflictos en las relaciones sociales" e incluso incentivar crímenes y chantajes. Como respuesta, el especialista considera que tan solo la AFIP debería encargarse de este rastreo.

El blanqueo para el Estado: el objetivo clave de sumar reservas

En un contexto macroeconómico en el que el Gobierno busca desesperadamente sumar reservas en moneda extranjera para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el blanqueo aparece como un arma más ante la escasez de dólares del Banco Central.

El mismo nombre del proyecto presentado por Massa evidencia el objetivo de este proyecto complementario al FATCA firmado con los Estados Unidos: "Exteriorización del Ahorro Argentino para Sostener el Cumplimiento y Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional".

Aunque en las últimas jornadas el BCRA viene comprando dólares gracias al restablecimiento del dólar soja, estos ingresos no alcanzan para dar vuelta la cuenta de noviembre, con un saldo negativo de u$s 909 millones.

Es por esto que el blanqueo se posiciona como una de las tres esperanzas de Massa para sumar reservas de cara al 2023. Así lo comprenden también los economistas: "Paliar o aportar fondos para que el Gobierno Nacional cumpla con la meta fiscal es una de las búsquedas más importantes con el blanqueo", subraya Argañaraz.

"El Gobierno tiene que bajar el déficit del 2,5% con el que en principio terminaría 2022 al 1,9% del PBI para 2023, entonces este dinero extra de alguna manera permitiría avanzar en ese cumplimiento por el lado del ingreso", suma el especialista al respecto.