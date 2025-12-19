El costo de vida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vuelve a marcar una fuerte diferencia respecto del promedio nacional. Según el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), una familia porteña necesita más de $ 2 millones por mes para ser considerada de clase media.

Los datos corresponden a noviembre de 2025 y muestran cuánto debe ganar un hogar para no caer en la pobreza, superar la vulnerabilidad y ubicarse dentro de los distintos estratos sociales.

¿Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA?

De acuerdo con el IDECBA, una familia tipo debe contar con ingresos mensuales superiores a $ 2.076.904,91 para integrar el segmento de clase media en la Ciudad de Buenos Aires.

El cálculo se realiza sobre un hogar con vivienda propia conformado por:

Una pareja de 35 años, ambos económicamente activos.

Dos hijos varones de 9 y 6 años.

Este umbral marca el ingreso mínimo para superar el sector medio frágil y ser considerada formalmente clase media.

¿Cuál es la línea de pobreza y de indigencia en la Ciudad?

El informe también detalla los ingresos necesarios para no ser pobre ni indigente en CABA:

Línea de indigencia (CBA): $ 703.325

Línea de pobreza (CBT): $ 1.308.061

Los hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se consideran indigentes. Aquellos que cubren la CBA pero no la Canasta Básica Total (CBT) son pobres no indigentes.

¿Cómo se clasifican los distintos estratos sociales en CABA?

El IDECBA establece una segmentación por nivel de ingresos que permite identificar los distintos grupos sociales:

Indigentes: ingresos por debajo de la CBA ($ 703.325).

Pobres no indigentes: ingresos entre la CBA y la CBT ($ 1.308.061).

No pobres vulnerables: ingresos entre la CBT y la Canasta Total (CT), fijada en $ 1.661.524.

Sector medio frágil: ingresos entre la CT y hasta 1,25 veces ese valor (hasta $ 2.076.904,90).

Clase media: ingresos entre $ 2.076.904,91 y $ 6.646.095,71.

Sectores acomodados: ingresos superiores a ese último monto.

Fuente: Shutterstock Kikinunchi

¿Por qué ser clase media es más caro en la Ciudad que en el resto del país?

El IDECBA aclara que estos valores reflejan el costo de vida específico de la Ciudad de Buenos Aires, que suele ser más alto que el promedio nacional.

Según datos del INDEC, a nivel país la CBA se ubica en $566.364,43 y la CBT en $1.257.329,03 para una familia tipo. Esto implica que un hogar considerado pobre bajo el estándar porteño podría no serlo según la medición nacional.

¿Cómo se calculan estas canastas?

La metodología utilizada por el IDECBA se aplica desde 2008 y busca medir la capacidad de los hogares porteños de acceder a un conjunto de bienes y servicios acordes al nivel de vida local.

Desde marzo de 2022, la actualización de las canastas se realiza con el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), lo que permite reflejar con mayor precisión la evolución de los precios.

Este relevamiento mensual resulta clave para analizar la situación social en la Ciudad y para el diseño de políticas públicas orientadas a los distintos segmentos de ingresos.