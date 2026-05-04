La ingeniería europea está a punto de marcar un hito histórico con la construcción del Fehmarnbelt Fixed Link, popularmente conocido como el “Eurotúnel del Norte”. Este megaproyecto submarino no solo busca romper récords de distancia, sino redefinir por completo la conectividad entre Alemania y Dinamarca, eliminando un histórico cuello de botella en el Mar Báltico. A diferencia del túnel del Canal de la Mancha, esta obra utiliza una técnica de vanguardia, ya que no se perfora el suelo, sino que se construye mediante túneles sumergidos. Con una extensión de 18 kilómetros, se convertirá en el túnel combinado (vial y ferroviario) más largo del mundo, superando cualquier infraestructura de su tipo construida hasta la fecha. El impacto en los tiempos de viaje será revolucionario. En la actualidad, cruzar el estrecho de Fehmarnbelt requiere un trayecto en ferry de 45 minutos (sin contar tiempos de espera). Con la nueva estructura, los automovilistas tardarán solo 10 minutos y los pasajeros de tren apenas 7 minutos en cruzar de un país a otro. Desde el punto de vista logístico, el proyecto es una pieza clave para el transporte de mercancías en el norte de Europa. Al conectar directamente Escandinavia con Europa Central por tierra, se estima que el viaje en tren entre Copenhague y Hamburgo se reducirá de las cuatro horas y media actuales a menos de tres horas, un cambio drástico para el comercio regional. La magnitud de la obra se refleja en su presupuesto y ejecución. Con una inversión estimada de 7100 millones de euros, el proyecto emplea a miles de trabajadores en una fábrica construida exclusivamente para este fin en Rødbyhavn, Dinamarca, donde se moldean las piezas de hormigón que luego son remolcadas al mar. La precisión técnica llama la atención de todo el mundo. El túnel se compone de 89 secciones gigantescas de hormigón. Cada una de estas piezas tiene una longitud de 217 metros y un peso aproximado de 73.000 toneladas, lo que equivale a unos 13.000 elefantes africanos. Estas cifras dan una idea del desafío físico que supone sumergirlas y encajarlas milimétricamente. El diseño del túnel contempla la sostenibilidad y la seguridad como pilares fundamentales. Contará con dos autopistas de doble carril y dos vías férreas electrificadas, además de una galería de servicio para emergencias, lo que garantiza un flujo constante y seguro de vehículos y trenes de alta velocidad durante las 24 horas. A pesar de los desafíos ambientales y las quejas iniciales de grupos ecologistas en Alemania, los promotores aseguran que el túnel reducirá significativamente las emisiones de CO2 a largo plazo. Al fomentar el uso del tren sobre el avión y optimizar las rutas de camiones, el “Eurotúnel del Norte” se alinea con los objetivos verdes de la Unión Europea. La finalización de esta megaobra está prevista para el año 2029. Una vez inaugurado, no solo cambiará el mapa del continente, sino que consolidará un corredor de transporte verde y eficiente que unirá de forma permanente el norte y el sur de Europa, impulsando el crecimiento económico y el turismo en toda la región. En conclusión, el enlace de Fehmarnbelt representa el futuro de la infraestructura global. Es una muestra de cómo la colaboración entre potencias y la innovación tecnológica pueden superar barreras naturales que antes parecían infranqueables, marcando el inicio de una nueva era para el transporte terrestre en el siglo XXI.