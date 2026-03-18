Al momento de construir una vivienda en Argentina, se deben tener en cuenta diferentes aspectos que impactan en el valor final de la obra. En ese sentido, es esencial remarcar que el valor del metro cuadrado ha presentado un incremento sostenido, lo cual elevó el precio total de la construcción de una casa de 100 metros cuadrados. Actualmente, el valor promedio del metro cuadrado en Argentina para una vivienda de tipo “estándar” equivale a u$s 1.500 más el IVA, lo que es similar a $ 2.000.000, mientras que para el estilo “premium” puede alcanzar los u$s 4.000 + IVA, es decir, cerca de $6 millones por m². Con estos valores, levantar una casa de 100 metros cuadrados implica una inversión considerable: La diferencia responde principalmente al tipo de materiales, el diseño, la complejidad de la obra y los niveles de terminación, como así también el tipo de aberturas, grifería, parte eléctrica y demás. La suba en los parámetros para construir una vivienda en Argentina se estableció de manera sostenida y se ubicó en torno al 2,3%, según un relevo elaborado por el Índice de Costo de la Construcción del Gran Buenos Aires. En este aspecto, los materiales tuvieron un incremento del 1,4%, mientras que los gastos generales avanzaron un 2,2%. No obstante, el mayor aumento se produjo sobre la mano de obra, fijado en 3,1%. Asimismo, en la Ciudad de Buenos Aires también se mantuvo la tendencia al alza y en el último registro se identificó un incremento del 3,3% general. En medio del aumento de costos, el sistema steel frame se ha posicionado como una de las opciones más utilizadas en Argentina para construir una casa. Este tipo de construcción se basa en la utilización de materiales en seco con estructuras de acero galvanizado, lo que permite reducir tiempos de obra. Una de sus principales ventajas es el cálculo de costos, ya que, al requerir menos mano de obra húmeda y acortar los plazos, disminuye el “riesgo” de las subas mensuales. En cuanto a la finalización de la casa, el steel framing ofrece un buen aislamiento térmico gracias a las capas que tiene entre los muros exteriores e interiores y, según la superficie que presente, puede estar lista en menos de seis meses.