El sector de la construcción arranca mayo con nuevos valores salariales tras la última actualización paritaria acordada entre la UOCRA y las cámaras empresarias. Los montos reflejan incrementos acumulativos y contemplan adicionales por zona, lo que genera diferencias marcadas entre regiones. Estos valores corresponden a los básicos vigentes desde el 1° de mayo de 2026 y sirven como referencia para estimar costos de mano de obra en todo el país. En la denominada Zona A, que incluye Buenos Aires y gran parte de las provincias, los ingresos por hora quedan de la siguiente manera: En regiones con adicionales por zona, los salarios son más altos. En la Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut), los valores ascienden a: En la Zona C, correspondiente a Santa Cruz, los montos aumentan de forma considerable: Mientras que en la Zona C-Austral (Tierra del Fuego), los salarios alcanzan los niveles más altos del país: Las variaciones responden a adicionales específicos que se aplican en regiones del sur, donde el costo de vida y las condiciones laborales suelen ser más exigentes. De esta manera, los ingresos finales en provincias patagónicas superan ampliamente a los del resto del país. El nuevo esquema forma parte de un acuerdo con subas progresivas que buscan acompañar la evolución de los precios. Además de los básicos, el convenio incluye otros componentes como sumas no remunerativas y aportes propios del sector. Estos valores no solo impactan en los ingresos de los trabajadores, sino también en el costo total de las obras, un dato clave para quienes proyectan construir o refaccionar durante 2026.