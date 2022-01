Cuándo se podrá "sacar al FMI de la economía Argentina", según Emmanuel Álvarez Agis

El ex viceministro de Economía y director de la consultora PxQ, Emmanuel Álvarez Agis, calificó de "bueno" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y estimó que "si todo sale bien, nos sacamos de encima" a la entidad crediticia "en dos años y medio" .

"Creo que el Gobierno, finalmente, da una muestra de responsabilidad. Si todo sale bien, nos sacamos de encima al Fondo en dos años y medio" , anticipó el ex funcionario en diálogo con Radio con Vos.

El entendimiento que fue anunciado por el presidente Alberto Fernández y ratificado más tarde por el directorio del FMI, permitirá, según Álvarez Agis, "un sendero fiscal adentro y un compromiso" , que "hay que monitorear".

"Ahora tenemos un acuerdo largo pero que simplemente tiene un sendero fiscal adentro, y con un compromiso que creo que hay que monitorear, mes a mes y año a año, pero que lo haga la sociedad, no el Fondo" , agregó.

El economista destacó además que "ahora quedamos como para pelearla" , lo que despertó "sorpresa como cuando se anunció el acuerdo con el Fondo por parte de Macri", aunque aclaró, "por las razones inversas".



"Ahora quedamos como para pelearla, me parece. Estoy tan sorprendido como cuando se anunció el acuerdo con el Fondo por parte de Macri, pero por las razones inversas" , confesó.

Y cerró: "Lo que ha conseguido el Gobierno, francamente, es muy bueno. El FMI, le guste a quien le guste, puso 45 mil palos para que no vuelva Cristina. Le salió mal".



"EL ACUERDO CON EL FMI NO CONTEMPLA RESTRICCIONES"

El presidente Alberto Fernández insistió este viernes que el acuerdo alcanzado cono el FMI "no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, sino que promueve la inversión en obra pública".

"Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, sino que promueve la inversión en obra pública. Tampoco nos impone llegar a un déficit cero" , apuntó el mandatario durante el mensaje oficial.





Fernández enfatizó en que el entendimiento "no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral". Así como " tampoco dispone saltos devaluatorios".



"No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología" , agregó.

