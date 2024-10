Cruce en Diputados por el canje de deuda y el DNU: las definiciones que dejó Economía

"El Presupuesto es un techo al gasto. La regla fiscal no implica que se esté congelando nada", dijo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ante la pregunta del diputado Itaí Hagman sobre si se congelarán los salarios públicos en nombre del "déficit cero".

Sobre la partida del bono previsional defendió la "discrecionalidad" y aseguró que, si se quiere incrementar más adelante, se puede hacer. " Les garantizamos a los jubilados que van a tener el mismo bono ", dijo. El funcionario fue con su par de Finanzas, Pablo Quirno, a la comisión de Presupuesto de Diputados para explicar el Presupuesto 2025.

Quirno detalló el perfil de vencimientos de 2025 y las preguntas giraron en torno a un eventual canje de deuda tras las modificaciones por DNU de las reglas que plantea la ley de Administración Financiera.

Sobre un posible canje de deuda, Quirno consideró que la ley habilita a operaciones "cualquiera sea el instrumento que las exprese", en reestructuración de deuda, compra-venta o canje de títulos o derivados . "Lo que estamos buscando no es eliminar el artículo 65 pero tenemos un potencial problema de interpretación", indicó.

Ese artículo plantea que se deben cumplir dos de tres condiciones en un canje de deuda, la mejora de plazos, tasas o monto. "Pasa a ser perjudicial para el Estado porque para no ir por un artículo o por el otro no se hace nada. Nos estamos perjudicando porque la tasa, el monto no tiene en cuenta la sostenibilidad de la deuda y lo que se necesita es evitar las situaciones de iliquidez", planteó y aseguró que se busca "administrar pasivos".

Sobre el DNU 846/24 indicó que "ninguna restructuración se hizo por el 65, siempre necesitaron leyes especiales" y citó casos del 2020. "No somos solo nosotros los que quieren evitar el artículo 65. Hay un problema con el 65", concedió.

"Para no hacer valor técnico, lo que estamos modificando es que se pueda pagar más, que son los valores de mercado. Los canjes se hacen a términos de mercado, sino los oferentes no vienen", enfatizó.

Sobre la presunción de que el DNU pueda habilitar un canje de deuda en dólares, Quirno indicó: "no hay ninguna transacción esperada para (bonos) globales, lo que se quiere es dar certeza legislativa" .



"Vengan al Congreso con la oferta de canje de deuda y que el Congreso lo autorice" , le reclamó la diputada de UxP Julia Strada a Quirno.

"Tenemos el absoluto respeto por el Congreso", le respondió el funcionario de Economía. " Estamos haciendo una diferencia entre una reestructuración de deuda y una administración de pasivos ", aseguró.

Vencimientos 2025

Los vencimientos del año próximo totalizan $ 101 billones, planteó Quirno. Sobre vencimientos en pesos con el sector privado, detalló: "la deuda que tiene una concentración mejor de la que recibimos y hemos podido aumentar la vida en pesos". Y estimó los compromisos en $ 45 billones de pesos en este caso.

En dólares, con organismos internacionales -tanto en capital e intereses- estimó la deuda en u$s 7800 millones mientras que los pagos a bonistas privados alcanzan los u$s 7600 millones. "Este perfil de deuda es refinanciable cuando accedamos a los mercados internacionales de capital", dijo y esquivó algunas respuestas.

Repo y FMI

Sobre el Repo y la posibilidad de embargo de oro, dijo que "son cuestiones propias del BCRA" y no podía hacer comentarios.