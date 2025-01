Desactivar las PASO, un puente que conecta los tiempos de la política con el Presupuesto 2025

Después de semanas de dilaciones, el Gobierno aceptó finalmente convocar a los legisladores a trabajar en el verano para aprobar el proyecto de Ficha Limpia . Los dialoguistas, ese combo que integran el PRO, las vertientes de la UCR, la Coalición Cívica y el peronismo federal, están a favor de validar el concepto que incluye la última versión de la propuesta, resuelta por el ministro de Defensa y abogado radical, Luis Petri : no podrán ser ni candidatos ni funcionarios aquellos que tengan una condena por corrupción confirmada en el año previo al electoral.

Como se percibe, la fórmula encontrada dejaría a Cristina Kirchner sin chances de postularse. Es una redacción defensiva, que cubre al oficialismo de las sospechas de mostrar condescendencia hacia el kirchnerismo, factor que fue puesto como argumento cuando un mes atrás fracasó la sesión legislativa por la ausencia de varios diputados, entre ellos varios de LLA.

Javier Milei y Luis Petri

Trascendió que más allá de este respaldo genérico, se mantiene el disgusto entre los aliados por la falta de presentación del Presupuesto 2025 entre los temas a tratar en las sesiones extraordinarias. Es una manifestación política, en realidad, porque en los hechos no hay espacio real para encarar este debate. La Constitución establece que la ley de leyes debe ser presentada antes del 15 de septiembre de cada año, porque hubo un acuerdo de que se necesitan al menos tres meses (hasta el fin de las sesiones ordinarias) para que haya una discusión orgánica y puedan completarse las previsibles negociaciones que demanda una norma de esta naturaleza. Hubo presentaciones de ministros durante el periodo ordinario, pero no se llegó a un dictamen porque el Ejecutivo no logró que se respete la regla del déficit cero .

Sin embargo, se puede seguir haciendo política y arrimando el bochín hacia un Presupuesto que sume consensos legislativos. Ficha Limpia, tal como quedaría redactada, es una propuesta que busca forzar una definición electoral de la expresidenta. Cristina no blanqueó aún si pretende ser candidata. Si no lo es, el efecto más sensible de la ley se volvería neutro. Y aunque la titular del PJ se abstenga de participar, su partido igual manifestará su oposición.