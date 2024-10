El Congreso le puso fecha al inicio del debate: qué funcionarios están confirmados

El debate por el Presupuesto 2025 ya tiene fecha de largada oficial en la Cámara de Diputados. A través de un mensaje, la comisión de Presupuesto y Hacienda citó a las y los legisladores para iniciar el tratamiento formal del proyecto enviado por el gobierno de Javier Milei desde la próxima semana. De momento, hay dos funcionarios nacionales que serán de la partida aunque los representantes en la Cámara baja demandan que sean más.

De esta manera, el debate sobre los números para el próximo año iniciará el próximo martes 8 de octubre a las 14 en la comisión que lidera el economista José Luis Espert (LLA). Se espera que en la primera jornada ya haya participación de dos de los principales funcionarios nacionales del área económica.

El pasado domingo 15 de septiembre, el mismo Milei se presentó ante el Congreso con una puesta en escena inédita y un mensaje con el que dio marco a la presentación formal, por mesa de entradas, del proyecto de Presupuesto. En esa oportunidad, no obstante, no ahondó en los detalles de las cuentas para el año venidero.

Con la citación formal, ahora sí la comisión de Presupuesto y Hacienda da el paso formal para inaugurar el debate el próximo martes con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Gubermann y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. También se espera que se sumen otros funcionarios del Ministerio de Economía aunque, por ahora, no hay indicios de que el ministro de Economía, Luis Caputo, sea de la partida como reclaman algunos bloques dialoguistas y opositores.

Con el Presupuesto 2025 ya girado por el presidente Javier Milei al Congreso , la Casa Rosada arrancó esa misma semana con las primeras reuniones para buscar los votos para su media sanción en Diputados. El miércoles 18 de septiembre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Caputo recibieron a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en Diputados, Espert, y el Senado, Ezequiel Atauche, para darles la letra fina del proyecto y comenzar a diseñar la estrategia legislativa .

También estuvieron el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La reunión se celebró en el despacho de Francos y se pactó que la semana siguiente arrancarían las exposiciones de los funcionarios libertarios en la Cámara. No obstante, los reclamos de los gobernadores luego de que el Presidente les exigiera un ajuste adicional de u$s 60 mil millones y los contactos posteriores con el ministro coordinador -incluyendo un Zoom del que no participaron todos, esa misma semana- retrasaron el calendario

Desde el bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), solicitaron un "d ebate profundo " y "que participen todos los funcionarios, empezando por el ministro de Economía y el presidente del BCRA", Santiago Bausili. También lo reclamaron los bloques de Encuentro Federal y la Unión Cívica Radical y se amplió la demanda a otros miembros del gabinete como Patricia Bullrich (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano).



Originalmente, en la Jefatura de Gabinete calculaban que la discusión en la Cámara baja podía durar cuatro semanas. " Todo depende de los números, nosotros los tenemos ", aseguraba una altísima fuente de la Casa Rosada, que dejaba a entender que una parte de los diputados de Unión por la Patria podría darle los votos para el tratamiento en una de las dos cámaras . Esa información era relativizada según las fuentes peronistas consultadas.

De cualquier manera, en el Ejecutivo preveían que la discusión por los fondos fuera algo áspera. Las miradas están puestas en los jefes provinciales, más que nada en relación a la discusión en el Senado. "Nos van a querer complicar las cosas", afirmaba un funcionario libertario . De ahí la idea de la Rosada de avanzar con la negociación en espejo para que todos los cambios se consumen en la cámara originaria.

Es por eso que los equipos técnicos del Gobierno no descartaban que el oficialismo pudiera aceptar algunas sugerencias de aliados durante las reuniones en la comisión de Presupuesto y Hacienda. "No tenemos problema en escuchar algunas propuestas. Se pueden cambiar algunas partidas siempre que sean reubicaciones y no comprometan el objetivo de déficit cero", indicaba esta tarde a El Cronista una alta fuente oficial.