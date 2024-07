El lapidario informe de Macri y el PRO sobre Milei: "Más dudas que certezas"

La Fundación Pensar que preside la diputada nacional María Eugenia Vidal publicó un nuevo informe de análisis coyuntural, que contuvo una editorial firmada en conjunto con Mauricio Macri, presidente partidario del PRO, que resaltó el acompañamiento de las medidas rectoras de la gestión de Javier Milei, pero que "los meses transcurridos desde la asunción del Presidente nos plantean más interrogantes que certezas" .

Así lo estableció el texto inicial del informe de junio elaborado por la Fundación Pensar, el think tank del PRO, el cual analizó la situación económica, social y política del país, a seis meses del inicio de gobierno de La Libertad Avanza.

"¿La sociedad seguirá apoyando?", se preguntó en la editorial firmada por Macri y Vidal . "Hasta este punto, la esperanza sigue siendo mayoritaria. Por otro lado, ¿es viable el proceso de cambio iniciado teniendo en cuenta el grado de conflictividad social y la debilidad legislativa del gobierno?", agregaron, para responder que los meses transcurridos plantearon "más interrogantes que certezas".

En el informe técnico, Pensar detalló la "pesada herencia" del gobierno de Alberto Fernández. Enfatizaron en que se produjeron 3,5 millones de nuevos pobres, un 1020% de inflación acumulado, un 36% de caída de las jubilaciones, u$s 90.180 millones de nueva deuda, 4,4% de déficit financiero, u$s 24.000 millones menos de reservas, 1,6% de caída económica y u$s 6928 millones de déficit comercial.

Ante ese panorama, desde el think tank que dirige la diputada Vidal aludieron que "la gran apuesta" de los primeros seis meses mileistas se caracterizaron, en primer lugar, por un ordenamiento de la macro. "Se consolida el déficit fiscal cero, con los mejores números desde 2008" y "se avanza en la baja de la inflación, con el menor registro en 28 meses".

Por otro lado, remarcaron que "el ordenamiento duele". "La actividad y el empleo siguen cayendo y aún no logran recuperarse", a la vez que alertaron que los ingresos "no logran ganarle a la inflación acumulada y arrastra al consumo". Ante este panorama, establecieron que hay una adhesión de la sociedad "estable en niveles elevados" y que la mayoría de los argentinos aún siente "esperanza", aunque está "dividida".

"Las negras también juegan", remarcaron al aludir que el Gobierno tuvo "el peor arranque legislativo de la democracia" y que "los piquetes acumulan 4 meses de subas".

La presentación del informe de Fundación Pensar vino con la elaboración de un nuevo Índice de Desarrollo Nacional, conformado a partir de una ponderación de 50 indicadores diferentes, que será actualizado de forma mensual. Sin referencia de meses anteriores, el primer número de esta herramienta fue de 2,9 (bajo).

Captura del informe de Fundación Pensar.

Ante esto, los analistas hicieron dos ponderaciones: una positiva y otra negativa. Para la primera consideraron que "si bien aún no se encuentra estabilizada en niveles bajos, se destaca con la mayor ponderación positiva la caída de la inflación por 5to mes consecutivo ". Además, marcaron, "contribuyen al indicador los resultados fiscales primarios y financieros positivos, la acumulación de reservas y la caída en el riesgo país".