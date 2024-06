Cómo se gestó el plan para desplazar a Bullrich y lo que puede pasar ahora

Cristian Ritondo viene trabajando hace varios meses en lo que fue consagrado esta última semana: una lista que incluyó a todos menos a Patricia Bullrich que, según él, "nunca fue del PRO ". Diseñó un acuerdo amplio dentro del partido que arrancó cerrando con Jorge Macri, el ex mandamás bonaerense antes de optar por la Ciudad de Buenos Aires, y continuó acordando con Diego Santilli, quien iría de candidato a diputado nacional en 2025.

También logró hacer parte a dos intendentes fuertes que aún tiene el PRO provincial, Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Soledad Martínez (Vicente López) y sumó un dirigente clave que perdió su distrito, pero sigue siendo altamente valorado en Lanús, Néstor Grindetti, hoy Jefe de Gabinete en CABA.

Realizado el consenso se reunió con Mauricio Macri y le presentó lo que había logrado. El expresidente y actual titular del partido avaló la jugada que se terminó de cerrar en un despacho de la Cámara de Diputados, donde algunos estaban concentrados en sacar el dictamen por mayoría de la Ley Bases.

Hasta la oficina de Ritondo acudió el apoderado del partido, fue recibiendo los avales y nadie se presentó en nombre de Bullrich. Ni Diego Valenzuela, ni la presidenta interina Daniela Reich, ni los exaliados de la ministra de Seguridad como Sebastián García de Luca, quien la acompañó al inicio de la gestión y renunció a los pocos meses. Hubo lista única, se firmaron las actas correspondientes, y así serán presentadas a la justicia electoral bonaerense.



La ministra de Seguridad y el titular del bloque PRO quedaron enfrentados hace menos de una semana, cuando al volver de la visita a El Salvador sorprendió con la decisión de apartar de su cargo a su segundo, Vicente Ventura Barreiro, alineado con Ritondo.

Bullrich denunció al exfuncionario ante la Oficina de Anticorrupción en lo que muchos leyeron como una interna partidaria pero otros como una interna en el Gobierno: la habrían obligado a implementar un mecanismo similar al de Sandra Pettovello para desprender de Pablo de la Torre. Es lo que ya se denomina " doctrina Pettovello ".

"El acuerdo es impecable y salvo Valenzuela nadie quiso sacar los pies del plato, así que tal vez no estemos tan mal. Si el barco estuviera hundido buscarían nuevos horizontes, pero nada de esto sucedió", dijo a El Cronista un dirigente nacido y criado en el PRO.

Esto no quiere decir que el futuro esté claro. Dependerá de cómo le va al presidente Javier Milei. Si le va bien, " Cristian es el dirigente adecuado para acordar con él, ya que tiene buen vínculo personal, y podrían realizarse acuerdos con LLA ", comentó una fuente que conoce las distintas alternativas que se están barajando. De todos modos, " nuestro candidato es el Colo, que tiene muy buena imagen entre los bonaerenses y es conocido en todos los rincones. Unidos con LLA la rompemos, pero solos también ganamos ", agregó.

Entre distintas muestras de vigencia comentan una reunión de Jóvenes del PRO que se hizo días atrás en Luján, con chicos y chicas que habrían desbordado las instalaciones y mostraban ansiedad por sumarse al debate, reafirmando su pertenencia al partido y a la construcción de una nueva etapa. Se piensa en la opción de nuevos aliados, de acuerdo a las circunstancias, sin excluir a nadie, tampoco a los peronistas.

Se comenta, incluso, que "en tres, dos, uno" se suma Horacio Rodríguez Larreta en la nueva configuración. Son varios los que afirman que, aunque no quiso sumarse a la conducción, mantiene el diálogo abierto con varios dirigentes y tendrían vocación de incorporarlo a la mesa de las discusiones. "Falta, pero tal vez no tanto", es lo que circula.





La posibilidad de una alianza electoral 2025 entre PRO y LLA

Con LLA o sin ella, con el peronismo o sin él, con los radicales o no, el PRO empezó la larga marcha de la recuperación de la representación perdida con la llegada de Milei a la escena nacional. Todas las puertas están abiertas y domina la horizontalidad. Es una nueva etapa porque "Macri es el primus interpares pero no decide todo, sino un jefe que deja hacer porque no conoce todas las realidad", dicen.

Hasta se habla de que María Eugenia Vidal podría ser la candidata a senadora en CABA en 2025, para evitar que Macri decida a quién poner en ese lugar que él está decidido a no ocupar. Creen que la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires sería la dirigente adecuada para atraer electorado por encima del voto duro que el PRO comparte con LLA en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque no todos piensan lo mismo.

El Jefe de Gobierno porteño se dedica especialmente a ese electorado, por ejemplo. Otros le empiezan a recomendar que amplíe su agenda, primero porque un gobernante se debe incluso a los que no lo votaron, pero también porque la clase media empieza a tener dudas sobre la eficacia de Milei a la hora de gobernar.



La estrategia, en definitiva, todavía está muy lejos. Esta semana se le puso otro mojón a la historia del PRO. El tiempo dirá cómo se irá posicionando.