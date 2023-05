Cristina rechazó el operativo 'clamor' que copó el PJ: su pacto con Massa y el miedo a la triple vuelta

El kirchnerismo copó el Congreso del PJ con un operativo clamor que la Vicepresidenta rechazó apenas terminó la cumbre. Cristina Kirchner escribió que no fue apresurado su anuncio del 6 de diciembre: "No voy a ser mascota del poder", repitió. En los hechos significa que no será candidata a Presidenta porque se siente inhabilitada y, como explica en el texto, segura de que la Corte Suprema fallaría en su contra "así como lo hicieron en Tucumán y San Juan". En ese caso el peronismo, consideró, estaría "en un callejón sin salida".

La carta es un mensaje para el cántico que se oyó en Ferro pidiendo su candidatura. Aún así el círculo más estrecho de la Vicepresidenta se autocongregará este miércoles a las 17 en la sede de SMATA para terminar de dar las puntadas al acto del 25 de mayo en la 9 de Julio. Todavía ella no confirmó si irá pero dan por casi segura su presencia tras la difusión de la carta. Podría ser o una despedida o el acto de bendición para el 'sucesor'. "Se trata del peronismo", defendió la ex jefa de Estado la posibilidad de supervivencia de su partido.

La gran ausente siempre presente: Cristina Kirchner no fue a Ferro pero cantaron por su candidatura

Decenas de los que participaron del Congreso justicialistas confiaban esta tarde en que CFK hiciera el anuncio en el vigésimo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. Coparon el escenario el gobernador Axel Kicillof; el ministro del Interior Eduardo ‘Wado' de Pedro; la gobernadora Alicia Kirchner; la titular de Anses, Fernanda Raverta y, entre otros, el jefe de La Patria es el Otro y exjefe camporista Andrés ‘Cuervo' Larroque.

El albertismo no cedió y defendió su lugar con la presencia del jefe de gabinete Agustín Rossi; el canciller Santiago Cafiero y el vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos, el trío que negoció una tregua con el kirchnerismo. Las conversaciones, siguen.

Massa y Kicillof descuentan días

Antes de Ferro Kicillof inauguró nuevo edificio del Centro de Formación Profesional N°404 de Avellaneda

Kicillof es uno de los que depende de la estrategia que defina la Vicepresidenta sobre la fórmula presidencial o sobre su candidatura a la reelección en Buenos Aires. También si habrá desdoblamiento de elecciones o no.

Según fuentes confiables cercanas al gobernador si CFK se postulara a senadora nacional, no habría desacople. Parece difícil en estas circunstancias aunque algunos insisten en leer su carta de otra manera.

Sin Cristina en las papeletas Kicillof firmaría la convocatoria recién el 24 de junio, día en que se cierran listas de candidatos. Hace cuentas: un mes y ocho días de ansiedad.

"Si no es ella será quien ella proponga", repiten a coro en las agrupaciones que la acompañan. También en el Frente Renovador de Sergio Massa donde entienden que la única opción para ganar la elección general es con una fórmula que pueda buscar votos más allá de los convencidos.

El massismo, obvio, insiste en que el ministro de Economía es "el mejor candidato nacional y provincial" y dejan correr la opción de que juegue por la gobernación en lugar de Kicillof. Un yerro en la Provincia podría dejar al peronismo sin el único distrito grande frente a las derrotas seguras en Mendoza y Córdoba y la caída que anticipan los sondeos en Entre Ríos y Santa Fe.

La preocupación es la triple vuelta de la elección nacional. Así como Kicillof presupone perdedora una fórmula presidencial sin Cristina Kirchner, el massismo teme que el Frente de Todos no tenga chances en un ballotage. La misma razón buscan imponer para descartar la utilización de las PASO: "Con votos divididos en la primera vuelta estaríamos alimentando el voto ‘útil' de la oposición", se escucha.

La otra duda era si Cristina tenía que jugar o no. Coinciden absolutamente todos en que es quien más intención de votos suma. "Es la primera preferencia en cualquier encuesta" describen los mismos que advierten que no ganaría la segunda vuelta. La excepción son los kirchneristas duros que como Larroque prometen que por la desazón actual la Vicepresidenta recuperaría votos que perdió.

"Cristina más Sergio suman el 90% de los votos del Frente de Todos", avisan quienes defienden el pacto entre la presidenta del Senado y el jefe del Palacio de Hacienda. "El puede ampliar por fuera de los votantes propios", agregan otros a pesar de los que desconfían del efecto arrasador de la inflación.

Ganadores en la cumbre de Ferro

El microestadio de Ferro fue de todos modos una muestra de que no hay 2023 sin unidad, lema que se suma al hashtag K #nadasinCristina. De los 900 congresales sólo hubo 498, suficientes para sesionar y reelegir como presidente a Gildo Insfrán a quien la oposición quiere correr de la elección en Formosa con un reclamo ante la Corte Suprema.

Con alivio llegaron los que en el interior lograron su reelección. Entre los primeros se vio al pampeano Sergio Ziliotto. También al riojano Ricardo Quintela y a un ‘valiente' Raúl Jalil que convocó para el 22 de octubre, en coincidencia con el calendario nacional.

En un intento por no ser encasillada de uno u otro bando dentro del PJ la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz arribó en son de paz pero con lapicera de exclusión. Dijo que está con Alberto Fernández y también con Cristina Kirchner "aunque cueste entenderse". Reiteró que desde que el Presidente anunció que no irá por la reelección y a juzgar por las señales de la Vicepresidenta, "no hay candidato de síntesis". Ergo repitió la proclama del jefe de Estado: "Adonde voy el peronismo me pide que la fórmula se defina en una PASO".

El mensaje de Máximo K y Wado de Pedro

En la avant premiere que montó Máximo Kirchner con el Congreso del PJ bonaerense el sábado, el hijo de Cristina puso en duda el uso de las primarias. "Es un instrumento, es como la guitarra, depende quien la agarre suena bien o suena mal" había advertido el titular del PJ de la Provincia. E insistió en un programa, "una partitura". para quien a través de las PASO o como síntesis -acuerdo, consenso o ‘dedo'-, encabece la fórmula presidencial.

Néstor nos enseño que el peronismo que gana y gobierna para las mayorías es el que está unido y que amplía su base política con un programa, ideas y proyectos. — Wado de Pedro %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@wadodecorrido) May 16, 2023

En la misma línea Wado de Pedro, negociador K en estas instancias y todavía un presidenciable hiperactivo, difundió un mensaje: "Néstor nos enseñó que el peronismo que gana y gobierna para las mayorías es el que está unido y que amplía su base política con un programa, ideas y proyectos". Reivindicó los triunfos peronistas de las últimas semanas y repitió un pedido: "Ampliemos el espacio a todos aquellos que quieren un país que funcione para todos".

Los mensajes de ambos anticiparon la carta de Cristina con el pedido de ampliar y la necesidad de un programa.