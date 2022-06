Cristina Kirchner y Alberto Fernández festejaron la elección del ex guerrillero Gustavo Petro como presidente de Colombia

El presidente Alberto Fernández celebró la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia. El economista y ex guerrillero fue el más votado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas este domingo con un 50,49% según los resultados oficiales difundidos con el escrutinio del 99,74% de las mesas.

"Es un cambio muy importante por lo que Colombia representa y por lo que representa Gustavo Petro para el continente, que está reclamando una mayor unidad", señaló Alberto Fernández. Y dijo que el triunfo de Petro es tan clave como la elección de los progresistas Gabriel Borich, en Chile; y Luis Arce, en Bolivia.



Quién es Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia



En América Latina presidentes progresistas saludaron la victoria de Gustavo Petro en Colombia



En una entrevista televisiva, el presidente Alberto Fernández dijo: "Estoy contento porque tengo un particular aprecio por Gustavo Petro. Sé todo lo que ha luchado para poder lograr este resultado. Es una expresión de la voluntad de que Colombia se sume a la América latina que pretende unirse. Y creo que Petro es una persona muy importante para lograr ese objetivo".

Y añadió que "también es muy importante la llegada de su vicepresidenta, Francia Márquez, quien también expresa el respeto a la diversidad, el respeto a los pueblos originarios . Debemos estar también satisfechos de que este proceso electoral se desarrolló con transparencia y la democracia se afianza en Colombia hoy".

Gustavo Petro logró una histórica victoria para la izquierda, que por primera vez accede a la presidencia de Colombia tras una larga tradición de gobiernos liberales y de derecha durante los últimos 212 años.

El exguerrillero Gustavo Petro propone radicales reformas económicas y sociales para combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión que despiertan temor entre los empresarios y los mercados financieros.

Colombia: quiénes son los asesores económicos detrás de Petro y Hernández



Elecciones en Colombia: Rodolfo Hernández, el millonario y polémico candidato que es profeta en su propia tierra



"No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios. Pero no vamos a traicionar a ese electorado que le ha gritado al país y a la historia que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra, un cambio real", dijo Petro en un discurso ante miles de seguidores.



Casi la mitad de los 50 millones de colombianos viven en condiciones de pobreza, según estadísticas oficiales, por lo que Petro prometió lanzar una campaña para combatir el hambre, el desempleo y mejorar los sistemas públicos de educación y salud, además de entregar un subsidio a los ancianos pobres que no reciben una pensión.



Qué dijo Cristina Kirchner sobre la elección del ex guerrillero Petro como presidente de Colombia

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó en su cuenta de Twitter la conversación que tuvo este domingo a la noche con el presidente electo de Colombia , Gustavo Petro.

"19:50 hs. aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia. Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: 'Hola Presidente'...", posteó Cristina. Y continuó: "'Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía)'. Se lo dije y se rió, estaba emocionado, yo también. 'Ahora a construir la paz' me dijo".

Quién es Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia

"Tiene razón,¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!", cerró la vicepresidenta.

El economista y ex guerrillero Gustavo Petro fue elegido como presidente de Colombia y asumirá el 7 de agosto por un período de 4 años. Es la tercera vez que compite al frente de la coalición política de izquierda Pacto Histórico.

Su programa de gobierno tiene como eje dejar atrás la dependencia económica exclusiva del modelo de extracción de petróleo.

También se comprometió a iniciar una negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) , a implementar el acuerdo de paz de 2016 con la desmovilizada guerrilla de las FARC, incluidas las disidencias que regresaron a la lucha armada, y a combatir el narcotráfico .





Quién es el candidato colombiano que propuso agregar la imagen de la hoja marihuana a la bandera del país



En América Latina presidentes progresistas saludaron la victoria de Gustavo Petro en Colombia



Durante su juventud, con apenas 17 años, Petro fue miembro del movimiento guerrillero M-19, de las primeras organizaciones que firmó la paz y se pasó a la vida civil a principios de 1990 para participar en la redacción de la nueva Constitución.

Ya como parte del sistema democrático, Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, cargo del que fue destituido en 2012 después de una investigación sobre el sistema de recolección de residuos, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo repuso en 2014.

Como legislador, desde el Congreso empezó a ganar popularidad por sus denuncias contra la parapolítica (las relaciones de grupos paramilitares con dirigentes). Gustavo Petro tiene 5 hijos, varios de los cuales viven fuera de Colombia por las amenazas de muerte de grupos paramilitares.



En 2010 compitió por primera vez a la presidencia pero se llevó solo el 9% de los votos. Y 8 años después, ya con 25% de los sufragios, llegó a la segunda vuelta, que perdió con Iván Duque.