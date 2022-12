Cristina Kirchner tras conocer su condena: las frases más destacadas de su discurso

Cristina Kirchner apareció tras conocer su sentencia por la Causa Vialidad que esta tarde llegó a su fin. La vicepresidenta estaba imputada junto a otras 12 personas por irregularidades en la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La justicia la condenó a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por "defraudación al Estado".

La fiscalía pidió una condenade hasta 12 años de cárcel para la titular del Senador y la defensa la absolución por inexistencia de delito. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2, integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, leyó el veredicto final pasadas las 17:30.

A través de una transmisión en vivo desde su despacho en el Senado titulado "¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo", Cristina Kirchner se expresó al respecto.

" Tal como lo dijimos el 2 de diciembre de 2019, hace exactamente tres años, la condena estaba escrita ", comenzó el discurso la exmandataria y apuntó contra el "inefable" juez Julián Ercolini.

Cristina recordó que el magistrado se había declarado incompetente en una causa por obras, que fue remitida a los tribunales de Santa Cruz y tomó impulso durante el gobierno de Cambiemos: "Está claro que la idea era condenarme".

"El presidente de la Nación no es responsable por la ejecución del presupuesto. Después de la reforma Constitucional de 1994, el responsable es el jefe de Gabinete. Curiosamente, sólo declararon como testigos" en la causa.

"Yo no legislo, ni sancioné las leyes de presupuesto y tampoco el presidente la República , quien lo hace por disposición de la Ley es el responsable."

"En este caso la presidenta o el presidente no es el responsable", sostuvo. "A lo largo se probó que las mentiras que dijeron Luciani y Mola en su alegato histriónico era cierta" y agregó: "No pudieron replicar nada".

"Esta condena tiene su origen en su sistema que ingenuamente hablé del Lawfare, últimamente he rescatado el concepto del partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial".

"Cuatro jueces viajaron allí. ¿Por qué importa en esta causa? Días posteriores contra el atentado contra mi vida hizo acciones de inteligencia, sacaron fotos a toda la gente".

"Ercolini fue el juez que además de condenarme, es el que sobreseyó a Magnetto y Mitre por papel prensa".

"No soy mascota del poder. Conmigo no, mascota de ellos no voy a ser, aún me den 20 años"

"Ellos dicen que no pueden pagar impuestos a las ganancias porque afecta a la independencia de la Justicia"

"Yo ya le puse nombre: mafia absoluta"





